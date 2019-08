12:20 Uhr

Companie "Entr’Act" kommt wieder zum Stadtmauerfest

Die Gruppe aus Frankreich gastiert zum dritten Mal in Nördlingen. Wann sie auftreten werden.

Akrobatik, Musik und Tiere: Zum dritten Mal bereits kommen die Protagonisten der Companie „Entr’Act“ zum historischen Stadtmauerfest nach Nördlingen. Die multinationale Akrobatik- und Musikgruppe war bereits beim weltgrößten Ritterturnier in Kaltenberg von der Fachjury und dem Publikum mit dem Preis „Gauklerkönig 2013“ ausgezeichnet worden. Dabei erhielten die französischen Künstler, die die Zuschauer bei der traditionellen „Nacht der Gaukler“ und dem mehrwöchigen Fest auf Gut Kaltenberg überzeugt hatten, die meisten der abgegebenen Stimmen.

Und die Gauklerkönige aus Kaltenberg haben bei den vergangenen beiden historischen Stadtmauerfesten auch die Nördlinger Besucher überzeugt. Die Gruppe spielt beim diesjährigen Stadtmauerfest am Freitagabend, 6. September, ab 21 Uhr ein Konzert auf der Hauptbühne vor St. Georg. Das historische Konzert mit „Entr’Act“ wird ein Höhepunkt vor und nach der Feuershow mit „Domini Ignis“ – die Herren des Feuers, die um 20 Uhr beginnt. Das historische Konzert findet um 21 Uhr statt.

Stadtmauerfest: "Pépiloué" ist zum ersten Mal dabei

Neben den musikalischen Darbietungen überzeugen die Mitglieder von „Entr’Act“ aber auch mit ihrer Jonglage und ihrer Unterhaltung in ihrem Lager. Zudem sind sie mit „Pépiloué“ und dessen Gänseschar im Festgeschehen in der Altstadt unterwegs.

Neu und erstmals in Nördlingen dabei ist „Pépiloué“ mit seinen Schafen. Er wird ebenfalls mit diesen Tieren am Freitag, 6. September, zum Beispiel um 20 Uhr am Weinmarkt zu Gast sein. Durch das ganze Festwochenende ziehen sich die Auftritte von „Entr’Act“ und „Pépiloué“ mit ihren außergewöhnlichen Tierdressuren, Gänsen, Schafen und Hunden, jeweils umrahmt von skurrilen Stelzenläufern, die lebendig gewordene Tarotfiguren darstellen, teilt die Stadt Nördlingen mit.

Die Verantwortlichen zeigen sich erfreut, dass es gelungen ist, die Künstler der französischen Schauspieltruppe auch zum dritten Mal ins Ries einzuladen. Den französischen Gästen geht es ebenso, denn auch sie haben zwischenzeitlich ihr Herz an Nördlingen verloren oder viele freundliche Begegnungen erfahren, sodass sie sehr gerne wieder zu einem der Höhepunkte beim 13. Stadtmauerfest vom 6. bis 8. September werden. (pm)

