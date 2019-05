10:04 Uhr

Container-Parade in Belzheim: Bringt der Maistreich die Streit-Lösung?

Nach Belze-Schriftzug im Sinne Hollywoods bringt sich die örtliche Jugend mit einem weiteren Maistreich ins Gespräch. Das ist ihre Botschaft an die Politik.

Von Peter Urban

Es war ja nicht einfach, die „Hollywood/Belze“-Installation aus dem Jahr 2017 zu toppen, die sich die Belzheimer Jugend ausgedacht hatte. Doch in der jüngsten Mainacht hat die Jugend wieder für einen originellen Paukenschlag gesorgt und noch dazu eine aktuelle politische Diskussion mit einer genauso pragmatischen wie aufwendigen „Performance“ bereichert.

Ganz anonym: Auch in Belzheim kann sich niemand erklären, wer das neue Wahrzeichen installiert haben könnte. Bild: Peter Urban

Der Ehinger Gemeinderat zerbricht sich seit geraumer Zeit den Kopf, wie das leidige Thema Standort/Entsorgungscontainer möglichst zur Zufriedenheit aller im Ortsteil Belzheim gelöst werden könnte.

Während der Gemeinderat Bürgermeister Erhard Michel beauftragt hat, in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde Standorte vorzuschlagen, haben die jungen Wilden der Gemeinde „Nägel mit Köpfen“ gemacht.

An nicht weniger als elf (!) Standorten haben sie in der Mainacht selbst gezimmerte, bemalte Container-Holzattrappen fast in Originalgröße platziert und fordern damit (und mit entsprechenden Handzetteln) auf eigene Faust die Belzheimer Mitbürger zur „Allgemeinen Abstimmung zur Container-Versetzung“ auf. Untertitel: „Auf vielfachen Wunsch einiger Mitbürger suchen die Belzheimer Glas-Container ein neues Zuhause. Helfen Sie aktiv mit und stimmen Sie hier für Ihren Wunschstandort“.

Wo sollen künftig die Glascontainer stehen? Die Belzheimer Jugend hätte eine Antwort auf die politische Diskussion. Bild: Peter Urban

Dann folgt eine Gebietskarte, in der die Attrappen-Positionen sorgfältig aufgelistet sind. Der geneigte Abstimmungs-Bürger kann also die Standorte quasi „im Original“ besichtigen, sich sein Urteil bilden und dann den angehängten Stimmzettel im Container am Wunschstandort einwerfen.

Die Aufforderung ist mit einem verbindlichen Dank für die Teilnahme verbunden und dem geradezu weisen Satz: „Nur gemeinsam können wir diese schwere Entscheidung treffen!“ Unterschrieben ist der Handzettel kryptisch mit „Euer GR“. Dass freilich nicht die Verwaltung dahinter steckt, sondern wieder (wie bei der Belze-Installation) ein geheimer wie wohl illustrer Kreis Belzheimer Jugendlicher, ist klar.

Umso sensationeller ist das Engagement zu werten und die Erkenntnis, dass sich Mainacht-Scherze durchaus positiv mit der gesellschaftlichen Realität auseinander setzen können. Chapeau!