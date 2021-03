Corona Donau-Ries: Inzidenz im Landkreis Donau-Ries bei 19,4

Corona-Inzidenz im Landkreis Donau-Ries: Wochenstart mit leicht steigenden Werten

Eine solche Meldung verwundert mich überhaupt nicht. Am Samstag während des Wochenmarktes zahlreiche Personen ohne Mindestabstand in der Fußgängerzone am Wurststand. Diese haben ihre Maske abgenommen und ihre Würstchen gleich verzehrt, zahlreiche Personen ohne Maske beim Rauchen und Kaffebecher in der Hand (Maskenpflicht hat viele nicht interessiert!!) Am Sonntag viele Gruppen mit ca. 6 Personen in der Fußgängerzone beim Essen vonEis. Vor dem Kriegerbrunnen eine größere Ansammlung von Menschen. Ich werde zukünftig an solchen Tagen die Fußgängerzone meiden (habe keine Lust mich anzustecken)



