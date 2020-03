08:57 Uhr

Corona: Gesundheitsamt sucht Teilnehmer einer Ischgl-Fahrt

Einer der Mitfahrer wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Nach Ischgl führten Skiausfahrten am Samstag, 7. März, von verschiedenen Busunternehmen aus dem Ostalbkreis. Inzwischen wurden Teilnehmende der Ausfahrten positiv auf das Coronavirus getestet, teilt das Landratsamt des Ostalbkreises mit.

Die Verantwortlichen bitten dringend darum, dass sich alle Teilnehmenden, die mit Bussen der Firmen Beck + Schubert (Skiausfahrt Dr. Skate), OK.go und Köppel Reisen an diesem Tag in Ischgl waren, im Laufe des Freitags, 13. März, per E-Mail ischgl@ostalbkreis.de oder per Telefon unter 07361/503-1901 beim Gesundheitsamt des Ostalbkreises melden und dass alle Teilnehmenden samt all ihren Familienangehörigen vorerst zu Hause bleiben und unnötige Kontakte vermeiden.

Nur durch diese Maßnahmen lässt sich eine unkontrollierte Ausbreitung des Coronavirus im Ostalbkreis vermeiden. Deshalb appelliert die Kreisverwaltung eindringlich an alle Teilnehmenden, dieser Bitte im eigenen Interesse Folge zu leisten und gegebenenfalls auch Mitreisende über diesen Aufruf zu informieren. (pm)

Themen folgen