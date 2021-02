vor 19 Min.

Corona-Inzidenz im Landkreis Donau-Ries: Wochenstart mit leicht steigenden Werten

Corona: Der Sieben-Tage Inzidenzwert liegt am Montag bei 17,9. In den Krankenhäusern sind laut DIVI fünf Intensivbetten frei.

Die Infektionszahlen sind im Landkreis dem RKI zufolge, nach Stand 22. Februar, 0 Uhr, wie folgt: In den vergangenen sieben Tagen wurden 24 Corona-Infizierte gemeldet, der aktuelle Corona-Inzidenzwert liegt bei 17,9. Damit steigt der Wert zum Wochenstart leicht an, am Wochenende betrug er 16,4.

Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Personen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen positiv auf Corona getestet wurden und wird als Basis für politische Entscheidungen genommen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für den Landkreis Donau-Ries auch am Montag keinen neuen Todesfall. Bislang sind im Landkreis 136 Menschen infolge einer Corona-Infektion gestorben.

Coronavirus: So ist die Situation in den Kliniken im Kreis Donau-Ries

Die Krankenhäuser des gKU stellen im Kreis Donau-Ries nach eigenen Angaben theoretisch 31 Intensivbetten. Von den 25 gemeldeten Intensivbetten sind nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) derzeit fünf Betten frei. Neun Corona-Patienten werden im Landkreis Donau-Ries intensivmedizinisch behandelt, davon sieben beatmet. (Stand 22. Februar 2021, 9.19 Uhr).

Aktuelles zum Coronavirus im Landkreis Donau-Ries in unserem Live-Blog

Diese Regeln gelten im Landkreis Donau-Ries während des Lockdown

Ab Montag, 15. Februar, ist das Tragen von Masken auf öffentlichen Plätzen und Straßen in den Gemeinden und Städten des Landkreises sowie an Bahnhöfen und Bushaltestellen nicht mehr vorgeschrieben. Auch das Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen im Landkreis gilt dann nicht mehr. Da der Landkreis bis einschließlich Sonntag durchgehend bei einer Inzidenz unter 100 lag, entfällt auch die Ausgangssperre ab 21 Uhr. Ausgangsbeschränkungen gelten weiter, das bedeutet, es muss ein triftiger Grund vorliegen, um das Haus zu verlassen.

Das ist die Empfehlung für Seniorenheime und Krankenhäuser

Der Besuch in Seniorenheimen ist nur mit einem negativen Corona-Test möglich. Diesen kann man beim Hausarzt oder beim Testzentrum in Möttingen erhalten. Es wird empfohlen, die Besuchskontakte in Altenheimen und Krankenhäuser auf einen Besucher je Bewohner bzw. Patient pro Tag zu beschränken.

Eine Bürgerhotline ist geschaltet unter 0906/74443 zu den regulären Öffnungszeiten des Landratsamtes. Die Allgemeinverfügung in voller Gänze mit allen Hinweisen auf Gesetze und die Rechtshilfebelehrung finden Sie auf der Seite des Gesundheitsamtes Donau-Ries (bitte beachten Sie die letzte Aktualisierung).

Mehr Nachrichten zum Coronavirus im Kreis Donau-Ries finden Sie im Liveblog:

Themen folgen