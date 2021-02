vor 19 Min.

Corona-Lage im Kreis Donau-Ries: Inzidenzwert bleibt unter 50

Eine weitere Personen ist im Landkreis Donau-Ries infolge einer Corona-Infektion gestorben. Der 7-Tage Inzidenzwert liegt am Mittwoch bei 46,3.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für den Landkreis Donau-Ries einen weiteren Todesfall. Bislang sind damit im Landkreis 126 Menschen infolge einer Corona-Infektion gestorben. Die Infektionszahlen sind im Landkreis dem RKI zufolge, nach Stand 3. Februar, 0 Uhr, wie folgt: In den vergangenen sieben Tagen wurden 62 Infizierte gemeldet, der aktuelle Inzidenzwert liegt bei 46,3. Am Tag zuvor lag der Wert bei 45,6. Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Personen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen positiv auf Corona getestet wurden und wird als Basis für politische Entscheidungen genommen.

Seit Montag, 11. Januar, gelten die verschärften Corona-Regeln und zusätzlich die sogenannte 15-Kilometer-Regel. In Risikogebieten mit einem Inzidenzwert über 200 dürfen sich Bewohner höchstens 15 Kilometer von Wohnort entfernen, es gilt laut Bundesregierung immer der äußerste Stadt- oder Ortsrand. Einkaufen, Familien- und Krankenbesuche, Gottesdienste und Arzttermine bleiben erlaubt. Im Landkreis Donau-Ries ist diese Regelung am Samstag, 23. Januar, aufgehoben worden.

Coronavirus: So ist die Situation in den Kliniken im Kreis Donau-Ries

Die Krankenhäuser des gKU stellen im Kreis Donau-Ries nach eigenen Angaben theoretisch 31 Intensivbetten. Von den 23 gemeldeten Intensivbetten sind nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) derzeit drei Betten frei. Sechs Corona-Patienten werden im Landkreis Donau-Ries intensivmedizinisch behandelt, fünf davon beatmet. (Stand 3. Februar 2021, 8.21 Uhr).

Aktuelles zum Coronavirus im Landkreis Donau-Ries in unserem Live-Blog

Diese Regeln gelten im Landkreis Donau-Ries während des Lockdown

Im gesamten Landkreis Donau-Ries ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung überall dort verpflichtend, wo Menschen dichter und/oder länger zusammenkommen. Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus der jeweiligen Beschilderung vor Ort. Das gilt insbesondere auf den nachfolgend genannten stark frequentierten Plätzen, an allen Bahnhöfen, Busbahnhöfen (inkl. Vorplätze) und Bushaltestellen:

Donauwörth:

Hindenburgstraße (Ried) und Spitalstraße

(Ried) und Reichsstraße samt allen „Nebenstichstraßen“

samt allen „Nebenstichstraßen“ Platz der Begegnung, Andreas-Mayr-Straße

Neudegger Allee, Kreuzungsbereich Sallinger Straße/Berger Allee

Die Besucherzahl für öffentliche Sitzungen der Stadtratsgremien ist aufgrund der Abstandsregelungen und der örtlichen Verhältnisse weiterhin auf ca. 15 Personen beschränkt. Die Maskenpflicht gilt nun während der gesamten Sitzungsdauer.

Nördlingen:

Marktplatz

Rübenmarkt

Schrannenstraße

Bei den Kornschrannen und Löpsinger Straße (hier jeweils nur im Bereich der Fußgängerzone)

Karl-Schlierf-Platz (seit 5. November).

Rain:

Hauptstraße



Harburg (Schwaben):

Wörnitzstrand

alte steinernde Brücke

Oettingen i. Bay.:

Südlicher Hofgarten

Parkplatz „Saumarkt“ an der Schäfflergasse

Marktplatz an der Schlossstraße





Folgen, wenn Regeln nicht befolgt werden



Verstöße gegen diese Allgemeinverfügung stellen gemäß § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden kann.

Das ist die Empfehlung für Seniorenheime und Krankenhäuser

Der Besuch in Seniorenheimen ist nur mit einem negativen Corona-Test möglich. Diesen kann man beim Hausarzt oder beim Testzentrum in Möttingen erhalten. Es wird empfohlen, die Besuchskontakte in Altenheimen und Krankenhäuser auf einen Besucher je Bewohner bzw. Patient pro Tag zu beschränken.

Eine Bürgerhotline ist geschaltet unter 0906/74443 zu den regulären Öffnungszeiten des Landratsamtes. Die Allgemeinverfügung in voller Gänze mit allen Hinweisen auf Gesetze und die Rechtshilfebelehrung finden Sie auf der Seite des Gesundheitsamtes Donau-Ries (bitte beachten Sie die letzte Aktualisierung).

Mehr Nachrichten zum Coronavirus im Kreis Donau-Ries finden Sie im Liveblog:

Themen folgen