03.01.2021

Corona-Lage im Landkreis Donau-Ries: Inzidenzwert schwankt stark

Der Inzidenzwert liegt am Sonntag bei 178,6. Laut dem DIVI sind derzeit im Landkreis Donau-Ries keine Intensivbetten verfügbar.

Die Infektionszahlen im Landkreis Donau-Ries sind laut Robert-Koch-Institut (RKI) nach Stand 6. Januar, 0 Uhr, wie folgt: In den vergangenen sieben Tagen wurden 205 Infizierte gemeldet, damit liegt der aktuelle Inzidenzwert bei 153,2.

Am Tag zuvor lag der Wert bei 162,2. Die Sieben-Tage-Inzidenz zeigte sich damit in den vergangenen Tagen enorm schwankend. Bislang sind im Landkreis Donau-Ries 73 Menschen infolge einer Corona-Infektion gestorben. Am Montag hatte das RKI noch 68 Todesfälle gemeldet.

Coronavirus: So ist die Situation in den Kliniken im Kreis Donau-Ries

Die Krankenhäuser des gKU stellen im Kreis Donau-Ries nach eigenen Angaben theoretisch 31 Intensivbetten. Von den 20 gemeldeten Intensivbetten ist nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) derzeit kein Bett frei. Vier Corona-Patienten werden im Landkreis Donau-Ries intensivmedizinisch behandelt, einer davon wirdbeatmet. (Stand 6. Januar 2021, 9.19 Uhr). Anmerkung: Das RKI weist darauf hin, dass während den Feiertagen und zum Jahreswechsel meist weniger Personen einen Arzt aufsuchen, wodurch weniger Proben genommen und Laboruntersuchungen durchgeführt werden. Dies hat dazu geführt, dass weniger Fälle an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet wurden, sodass nun einige Meldungen mit Verzögerung erfolgen. Zum anderen kann es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen an das RKI übermitteln.

Diese Regeln gelten im Landkreis Donau-Ries während des Lockdown

Zur Bekämpfung der Pandemie gelten seit 16. Dezember strikte Maßnahmen in vielen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens. Zu den bundesweit geltenden Regeln legen Freistaat und Landkreise in ihren Geltungsbereichen detaillierte Maßnahmen fest.

Im gesamten Landkreis Donau-Ries ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung überall dort verpflichtend, wo Menschen dichter und/oder länger zusammenkommen. Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus der jeweiligen Beschilderung vor Ort. Das gilt insbesondere auf den nachfolgend genannten stark frequentierten Plätzen, an allen Bahnhöfen, Busbahnhöfen (inkl. Vorplätze) und Bushaltestellen:

Donauwörth:

Hindenburgstraße (Ried) und Spitalstraße

(Ried) und Reichsstraße samt allen „Nebenstichstraßen“

samt allen „Nebenstichstraßen“ Platz der Begegnung, Andreas-Mayr-Straße

Neudegger Allee, Kreuzungsbereich Sallinger Straße/Berger Allee

Die Besucherzahl für öffentliche Sitzungen der Stadtratsgremien ist aufgrund der Abstandsregelungen und der örtlichen Verhältnisse weiterhin auf ca. 15 Personen beschränkt. Die Maskenpflicht gilt nun während der gesamten Sitzungsdauer.

Nördlingen:

Marktplatz

Rübenmarkt

Schrannenstraße

Bei den Kornschrannen und Löpsinger Straße (hier jeweils nur im Bereich der Fußgängerzone)

Karl-Schlierf-Platz (seit 5. November).

Rain:

Hauptstraße



Harburg (Schwaben):

Wörnitzstrand

alte steinernde Brücke

Oettingen i. Bay.:

Südlicher Hofgarten

Parkplatz „Saumarkt“ an der Schäfflergasse

Marktplatz an der Schlossstraße





Diese Regeln gelten seit 5. November im Landkreis Donau-Ries

Folgen, wenn Regeln nicht befolgt werden



Verstöße gegen diese Allgemeinverfügung stellen gemäß § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden kann.

Das ist die Empfehlung für Seniorenheime und Krankenhäuser

Es wird empfohlen, die Besuchskontakte in Altenheimen und Krankenhäuser auf einen Besucher je Bewohner bzw. Patient pro Tag zu beschränken.

Eine Bürgerhotline ist geschaltet unter 0906/74443 zu den regulären Öffnungszeiten des Landratsamtes. Die Allgemeinverfügung in voller Gänze mit allen Hinweisen auf Gesetze und die Rechtshilfebelehrung finden Sie auf der Seite des Gesundheitsamtes Donau-Ries (bitte beachten Sie die letzte Aktualisierung).





