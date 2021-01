Corona-Lage im Landkreis Donau-Ries: Inzidenzwert sinkt wieder

Ich denke es ist doch egal ob die Werte von 0.00 Uhr oder 08.00 Uhr sind. Sie sind eindeutig zu hoch. Eine wahrscheinliche Ursache ist das unverantwortliche Verhalten der Menschen!! Ich bin gestern nachmittag spazieren gegangen und habe in der Fußgängerzone und am Rübenmarkt in Nördlingen innerhalb 1 Stunde 8 Personen ohne Mund-Nasenschutz angetroffen!! Sie haben gegessen, geraucht oder getrunken. Teilweise haben Personen die Maske unter der Nase getragen. Durch dieses verantwortungslose Verhalten gefährden sie sich selbst und andere Menschen!! Man sollte diesen Personen im Falle einer Infektion die Kosten der Behandlung selbst tragen lassen. Aus welchen Grund soll die Allgemeinheit sich an den Kosten beteiligen?

