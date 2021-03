09:25 Uhr

Corona-Pandemie: Stabenfest Nördlingen abgesagt

Aufgrund der aktuellen Lage und dem steigenden Inzidenzwert findet das Stabenfest in Nördlingen im Mai 2021 nicht statt.

Das Nördlinger Stabenfest wird bereits über 600 Jahre in Nördlingen gefeiert. Nur in Krisenzeiten fand die Veranstaltung nicht statt. Unter anderem während des Krieges. Das letzte Jahr blieben die Straßen aufgrund von Corona das erste Mal seit Langem leer. Für dieses Jahr musste der Festumzug durch die Altstadt ebenfalls abgesagt werden, denn aufgrund der aktuellen Lage in der Pandemie, kann das traditionsreiche Fest nicht stattfinden.

Die Veranstaltung im Mai und der Frühjahrsmarkt am 18. April, wurden abgesagt. Oberbürgermeister Wittner bedauert es, das beliebte Stabenfest absagen zu müssen. Angesichts des steigenden Inzidenzwerts und der geltenden Rechtsvorschriften, könnten keine Veranstaltungen bis mindestens 18. April stattfinden, sagt er. „Auch wenn sich die Infektionslage verbessert - was wir sehr hoffen - sehen wir leider keine Möglichkeit Anfang Mai Staben zu feiern,“ erklärt Wittner.

Stabenfest Nördlingen älteste Veranstaltung dieser Art

Besonders für die Schulkinder, die in diesem Schuljahr mit immer wieder neuen Maßnahmen konfrontiert wurden, unter den Kontaktbeschränkungen leiden und viele Stunden statt in der Schule vor dem Computer verbringen mussten und müssen, würde dem Bürgermeister die Entscheidung leidtun. Das Stabenfest hat eine lange Tradition in Nördlingen und geht auf das Jahr 1406 zurück. „Die Stadt hat eins der ältesten, wenn nicht die älteste Kinderfestradition dieser Art“, sagt Wilfried Sponsel, vom Nördlinger Stadtarchiv. Er hätte sich schon mit ähnlichen Festen in anderen Städten beschäftigt, aber da könnte keines mit dem Bestehen des Stabenfestes mithalten.

Das Fest wird in einem Dokument aus dem 15. Jahrhundert als Reihentag erwähnt. Zu den Staben ziehen sonst über 2000 festlich gekleidete Schulkinder mit Gesang und Blumen durch die Straßen der Altstadt. Am 10. Mai wäre es wieder soweit gewesen, dass die Schüler singen „Kinder lasst die Schule sein, Stabenfest ist heut“. Aber in der Pandemie und gleichwohl in der Krise, bleiben die Straßen der Stadt im Mai ruhig. „So sehr ich den Kindern einen unbeschwerten Tag wünschen würde, kann ich mir bei aller Hoffnung auf ein schnelles Ende der Pandemie eine solche Ansammlung jedoch nicht vorstellen“, sagt der Oberbürgermeister zu der Absage. (pm/ligi-)

