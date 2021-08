Donau-Ries

06:00 Uhr

Corona: Warteschlange bei der Impfaktion für Jugendliche

Bei der ersten Sonderimpfaktion für Jugendliche bildete sich eine lange Warteschlange vor dem Impfzentrum in Nördlingen. Die Aktion wurde gut angenommen und wird fortgesetzt.

Plus Die Impfaktion für Jugendliche ab 12 Jahren in Donauwörth und Nördlingen wurde gut angenommen. So begründen die Impfwilligen ihre Entscheidung.

Von Ann-Kathrin Wanger

Am vergangenen Wochenende konnten sich Kinder und Jugendliche in Nördlingen und Donauwörth impfen lassen. Was ihre Gründe für die Impfung sind.

