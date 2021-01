13.01.2021

Corona aktuell: Landratsamt meldet fünf weitere Todesfälle

Das Landratsamt Donau-Ries meldet am Mittwochnachmittag die aktuellen Corona-Zahlen. In den regionalen Krankenhäusern werden 36 Patientinnen und Patienten behandelt, acht auf der Intensivstation.





Die Zahl der positiv auf COVID-19 getesteten Personen im Landkreis Donau-Ries liegt, Stand 13.01.2021, 11.00 Uhr, bei insgesamt 3.177. Hiervon gelten 2.661 Personen bereits wieder als genesen.

Leider sind in Zusammenhang mit COVID-19 fünf weitere Todesfälle zu beklagen.

Bei allen zwischen 67 und 85 Jahre alten Patientinnen und Patienten waren erhebliche Grunderkrankungen bekannt. Vier Personen verstarben in der Donau-Ries-Klinik Donauwörth, eine Patientin, Bewohnerin des Seniorenheims Hochaltingen, verstarb im Krankenhaus Dinkelsbühl.

Die Anzahl der verstorbenen bestätigten Indexfälle im Landkreis Donau-Ries steigt damit auf 84.

In der Folge gelten momentan 432 Personen als aktuell positiv Getestete, sogenannte „Indexfälle“. Der heutige Inzidenzwert sank nach den Angaben des Robert-Koch-Instituts auf 214,5. In den regionalen Krankenhäusern in Donauwörth, Nördlingen und Oettingen werden aktuell (Stand 13.01., 15.00 Uhr) 36 Patientinnen und Patienten mit einer COVID-19-Infektion behandelt, davon acht intensivmedizinisch.

