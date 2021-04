Corona im Donau-Ries: Inzidenzwert sinkt, keine freien Intensivbetten

Corona: Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Donau-Ries sinkt am Freitag weiter deutlich auf 189,9. Die Zahl der Corona-Patienten, die intensivmedizinisch betreut werden müssen, bleibt auf hohem Niveau.

In den vergangenen sieben Tagen wurden 254 Corona-Infizierte im Landkreis Donau-Ries gemeldet. Der Corona-Inzidenzwert für den Landkreis liegt am Freitag laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 189,9. 27 neue Infizierte wurden dem RKI gemeldet.

Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Personen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen positiv auf Corona getestet wurden und wird als Basis für politische Entscheidungen genommen. Das RKI verzeichnet für den Landkreis Donau-Ries außerdem 153 Menschen, die infolge einer Corona-Infektion gestorben sind. Am Donnerstag gibt es zwei neue Todesfälle.

Coronavirus: So ist die Situation in den Kliniken im Kreis Donau-Ries

Die Krankenhäuser des gKU stellen im Kreis Donau-Ries nach eigenen Angaben theoretisch 31 Intensivbetten. Von den 24 gemeldeten Intensivbetten ist nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) derzeit kein Bett frei. Zehn Corona-Patienten werden im Landkreis Donau-Ries intensivmedizinisch behandelt, davon werden sechs beatmet. (Stand 30. April 2021, 08:12 Uhr). Die Zahl der gemeldeten Intensivbetten variiert je nach Personallage in den Krankenhäusern. Ist Bedarf an mehr Intensivbetten, muss allerdings Personal aus anderen Bereichen eingesetzt werden.

Notbremse tritt in Kraft: Diese Regeln gelten im Landkreis Donau-Ries während des Lockdown und Corona

Welche Regeln gelten seit Samstag im Landkreis Donau-Ries? Es gilt die bundesweite Notbremse, in Bayern sind die Vorgaben teilweise allerdings strenger.

Die Ausgangssperre gilt zwischen 22 und 5 Uhr, es gibt auch Ausnahmen.

gilt zwischen 22 und 5 Uhr, es gibt auch Ausnahmen. Im Einzelhandel ist ab einer Inzidenz von 150 Click & Meet mit einem negativen Corona-Test möglich. Weil der Landkreis Donau-Ries schon seit längerer über 200 liegt, gibt es nur Click & Collect.

ist ab einer Inzidenz von 150 Click & Meet mit einem negativen Corona-Test möglich. Weil der schon seit längerer über 200 liegt, gibt es nur Click & Collect. Friseure : Ab Dienstag gilt ab einer Inzidenz für 100, dass man nur mit einem negativen Corona-Test in einen Friseursalon gehen darf.

: Ab Dienstag gilt ab einer Inzidenz für 100, dass man nur mit einem negativen Corona-Test in einen Friseursalon gehen darf. Schulen: Im Landkreis Donau-Ries ändert sich zunächst nichts. Die nächste Lockerung ist erst wieder möglich, wenn der Inzidenzwert fünf Tage lang unter 100 fällt.





Das ist die Empfehlung für Seniorenheime und Krankenhäuser Corona betreffend

Der Besuch in Seniorenheimen ist nur mit einem negativen Corona-Test (Antigen oder PCR) möglich. Diesen kann man beim Hausarzt, beim BRK Nordschwaben oder beim Testzentrum in Möttingen erhalten. Es wird empfohlen, die Besuchskontakte in Altenheimen und Krankenhäuser auf maximal zwei Besucher je Bewohner bzw. Patient pro Tag zu beschränken. Bitte beachten: Teilweise herrscht ein Besuchsverbot in den Einrichtungen des gKU.

Wichtige Info für die Bürger:

Das Möttinger Testzentrum bietet im Rahmen der bayerischen Teststrategie kostenfreie Corona-Tests und für alle Einwohner Bayerns mit und ohne Symptome an. Ein Termin kann auf der Internetseite des Dienstleisters gebucht werden. Weil die Hotline für das Testzentrum überlastet ist, bittet der Betreiber die Rufnummer 0821/8086060 zu wählen.





bietet im Rahmen der bayerischen Teststrategie kostenfreie Corona-Tests und für alle Einwohner Bayerns mit und ohne Symptome an. Ein Termin kann auf der Internetseite des Dienstleisters gebucht werden. Weil die Hotline für das Testzentrum überlastet ist, bittet der Betreiber die zu wählen. Es gibt eine Hotline für die Registrierung zur Impfung im Landkreis Donau-Ries. Diese Durchwahl ist von montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uh r unter den Rufnummern: 0906/12678930 für Donauwörth und 09081/2181712 für Nördlingen.





Eine Bürgerhotline ist geschaltet unter 0906/74443 zu den regulären Öffnungszeiten des Landratsamtes. Die Allgemeinverfügung in voller Gänze mit allen Hinweisen auf Gesetze und die Rechtshilfebelehrung finden Sie auf der Seite des Gesundheitsamtes Donau-Ries (bitte beachten Sie die letzte Aktualisierung).





ist geschaltet unter 0906/74443 zu den regulären des Landratsamtes. Die Allgemeinverfügung in voller Gänze mit allen Hinweisen auf Gesetze und die Rechtshilfebelehrung finden Sie auf der Seite des Gesundheitsamtes Donau-Ries (bitte beachten Sie die letzte Aktualisierung). Einen kostenlose Antigen-Schnelltest steht jedem Bürger einmal die Woche zu. Diese können über den Hausarzt oder in ausgewählten Apotheken gemacht werden. Das Ergebnis ist innerhalb von 15 bis 20 Minuten zu erwarten. Hier gibt es einen Überblick, wo man sich testen lassen kann.

