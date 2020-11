vor 1 Min.

Corona im Donau-Ries: Warnwert steigt wieder leicht - 39 neue Infektionen

Die Gesamtzahl der Infizierten liegt am Mittwoch laut RKI bei 1279 und erhöht sich um 39. Der Inzidenzwert liegt bei 177.

Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Donau-Ries ist am Mittwoch um 39 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis laut Robert-Koch-Institut (RKI) insgesamt 1279 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Insgesamt 30 Personen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert gibt an, wie viele Personen sich in der vergangenen Woche auf 100.000 Einwohner gerechnet mit dem Coronavirus infiziert haben. Aktuell liegt er bei 177 (Stand: 11. November, 0 Uhr).

So ist die Situation in den Kliniken im Kreis Donau-Ries

Die Krankenhäuser des gKU stellen im Kreis Donau-Ries nach eigenen Angaben 31 Intensivbetten. Von den 27 gemeldeten Intensivbetten sind nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) derzeit drei frei. Sieben Corona-Patienten werden im Landkreis Donau-Ries intensivmedizinisch behandelt, fünf davon müssen beatmet werden. (Stand 11 November, 14 Uhr). Laut Gesundheitsamt sind 25 Coronafälle in den regionalen Krankenhäusern in Behandlung. (Stand: 10 November, 16 Uhr).

Diese Maßnahmen gelten während des Lockdown-Lights

Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Donau-Ries vom 27. Oktober 2020 zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 im Landkreis Donau-Ries aufgrund steigender Fallzahlen wird mit Wirkung zum 4. November 2020, 24 Uhr widerrufen und durch eine neue Allgemeinverfügung ersetzt. Zudem ist sie zeitlich bis zum 30. November 2020 begrenzt.

Dies dritte Allgemeinverfügung beinhaltet Folgendes:

Im gesamten Landkreis Donau-Ries ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung überall dort verpflichtend, wo Menschen dichter und/oder länger zusammenkommen. Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus der jeweiligen Beschilderung vor Ort. Das gilt insbesondere auf den nachfolgend genannten stark frequentierten Plätzen:

an allen Bahnhöfen, Busbahnhöfen (inkl. Vorplätze) und Bushaltestellen und an alle Friedhöfen.

Donauwörth:

Hindenburgstraße (Ried) und Spitalstraße

(Ried) und Reichsstraße samt allen „Nebenstichstraßen“

samt allen „Nebenstichstraßen“ Platz der Begegnung, Andreas-Mayr-Straße

Neudegger Allee, Kreuzungsbereich Sallinger Straße/Berger Allee

Die Besucherzahl für öffentliche Sitzungen der Stadtratsgremien ist aufgrund der Abstandsregelungen und der örtlichen Verhältnisse weiterhin auf ca. 15 Personen beschränkt. Die Maskenpflicht gilt nun während der gesamten Sitzungsdauer.

Nördlingen:

Marktplatz

Rübenmarkt

Schrannenstraße

Bei den Kornschrannen und Löpsinger Straße (hier jeweils nur im Bereich der Fußgängerzone)

Karl-Schlierf-Platz (seit 5. November).

Rain:

Hauptstraße



Harburg (Schwaben):

Wörnitzstrand

alte steinernde Brücke

Oettingen i. Bay.:

Südlicher Hofgarten

Parkplatz „Saumarkt“ an der Schäfflergasse

Marktplatz an der Schlossstraße

Hier gilt Alkoholverbot

Der Konsum von alkoholischen Getränken ist auf folgenden öffentlichen Plätzen, Orten und Anlagen jeweils zwischen 22 Uhr und 6 Uhr des Folgetages untersagt:

an allen Bahnhöfen und Busbahnhöfen inklusive der Vorplätze

Donauwörth:

Hindenburgstraße und Spitalstraße

und Reichsstraße samt allen „Nebenstichstraßen“

samt allen „Nebenstichstraßen“ Promenade (ausgenommen Wohnstraßen). Hier gilt nur das Alkoholverbot

Platz der Begegnung, Andreas-Mayr-Straße

Nördlingen:

Marktplatz

Rübenmarkt

Schrannenstraße

Bei den Kornschrannen und Löpsinger Straße (hier jeweils nur im Bereich der Fußgängerzone)

Karl-Schlierf-Platz (ab 5. November)

Rain:

Hauptstraße

Harburg (Schwaben):

Wörnitzstrand

alte steinernde Brücke

Oettingen i. Bay.:

Südlicher Hofgarten

Parkplatz „Saumarkt“ an der Schäfflergasse

Marktplatz an der Schlossstraße

So geht es in Schule und Kindergarten weiter

Im Bereich der Schulen, Kindertageseinrichtungen und Heilpädagogischen Tagesstätten im Landkreis Donau-Ries die achte Veränderung der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.

Es ist auf die Einhaltung fester Gruppen bei allen Aktivitäten, d.h. auch bei der Einnahme von Mahlzeiten zu achten.

Für das Personal gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.

Die Reduzierung der Gruppengrößen und eine Notbetreuung sind momentan nicht erforderlich.

Im Bereich der Schulen und Horte im Landkreis Donau-Ries gilt eine Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen auch am Platz während des Unterrichts .

gilt eine für Schülerinnen und Schüler . Maskenpflicht für Lehrkräfte und sonstiges Personal im gesamten Schulgebäude einschließlich Lehrerzimmer sowie auch während des Unterrichts, der Ganztagesangebote und der Mittagsbetreuung.

für Lehrkräfte und sonstiges Personal im gesamten Schulgebäude einschließlich Lehrerzimmer sowie auch während des Unterrichts, der Ganztagesangebote und der Mittagsbetreuung. Einhalten eines Mindestabstandes von 1,5 Meter im Unterrichtsraum zwischen den Schülerinnen und Schülern, soweit möglich.

Nach den Herbstferien Rückkehr zum Präsenzunterricht .

Die neuen Reglungen sind auf den Protest vieler Eltern zurückzuführen.

Folgen, wenn Regeln nicht befolgt werden

Verstöße gegen diese Allgemeinverfügung stellen gemäß § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden kann.

Das ist die Empfehlung für Seniorenheime und Krankenhäuser

Es wird empfohlen, die Besuchskontakte in Altenheimen und Krankenhäuser auf einen Besucher je Bewohner bzw. Patient pro Tag zu beschränken.

Eine Bürgerhotline ist geschaltet unter 0906/74443 zu den regulären Öffnungszeiten des Landratsamtes. Die Allgemeinverfügung in voller Gänze mit allen Hinweisen auf Gesetze und die Rechtshilfebelehrung finden Sie auf der Seite des Gesundheitsamtes Donau-Ries (bitte beachten Sie die letzte Aktualisierung).





