Donau-Ries

vor 44 Min.

Impfstoff-Sonderkontingente: Was kriegt das Donau-Ries?

Plus Corona-Impfung: Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek kündigt Sonderkontingente von Impfstoffen an. Was bislang darüber bekannt ist.

Im Landkreis Donau-Ries ist die Impfkampagne in den vergangenen Wochen ins Stocken geraten, fast nur Zweitimpfungen konnten im Kreis durchgeführt werden. Doch nun soll es zusätzliche Impfstofflieferungen geben.

