Nördlingen

vor 47 Min.

Corona-konformes Stabenfest daheim: Basteln Sie ihren eigenen Stabengucker

Plus Das Stabenfest in Nördlingen fällt dieses Jahr aus. Wir zeigen Ihnen mit Schablone, Anleitung und Video, wie Sie Ihren eigenen Stabengucker daheim basteln können - Machen Sie mit!

Von Verena Mörzl

Schon das zweite Jahr in Folge fällt in Nördlingen das Stabenfest aus und damit auch die Traditionen rund um den Stabenumzug der Schulkinder am Montag. Neben den bunten Fähnchen in den Straßen, den Staben selbst, den Liedern und den Blütenkränzen spielt der Stabengucker eine wichtige Rolle: eine meist aus Buntpapier geformte Tüte, gefüllt mit süßen Leckereien. Genau auf diesen Stabenfest-Begleiter richten wir in diesen Tagen ein besonderes Augenmerk – Sie können sogar bei unserer Aktion mitmachen und den Stabengucker für die Kleinen oder Ihre Lieben nachbasteln, um so zumindest etwas von dem beliebten Fest in Nördlingen nach Hause zu holen.

