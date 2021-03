vor 16 Min.

Corona kostet Verein Historischer Markt Oettingen viel Geld

Plus Der Historische-Markt-Verein Oettingen macht 2020 ein Minus und stellt in seiner digitalen Generalversammlung Pläne für den Markt 2022 vor. Wann der stattfindet.

Von Matthias Link

Der Historische Markt in Oettingen ist ein beliebter kultureller Höhepunkt im Stadtleben, der auch dieses Jahr der Pandemie zum Opfer fällt. Wie am Freitag bei der Generalversammlung des Vereins Historischer Markt Oettingen bekannt geworden ist, riss der kurzfristig ausgefallene Markt 2020 ein Loch in die Vereinskasse.

Vereinsvorsitzender Christoph Schaffer informierte zunächst über den Vorstandsbeschluss zur Verschiebung des Markts auf 2022 (wir berichteten). Da mit einer weitgehenden Immunisierung der Bevölkerung erst Ende dieses Jahres gerechnet werden könne, seien Großveranstaltungen wie der Historische Markt erst im kommenden Jahr wieder möglich. „Es wird dann wieder mal Zeit für einen ausgelassenen Historischen Markt, der am liebsten ohne jegliche Einschränkung stattfindet“, sagte Schaffer, „so wie wir es kennen, mit allen Facetten, die dazugehören, mit Geselligkeit, Spaß, Freude, Humor, Leckereien, mit gutem Oettinger Bier, einem tollen Programm und in einem wunderschönen Ambiente.“ Einige Künstler hätten sich allerdings bereits verabschiedet, da sie die Krise nicht überstanden hätten, wie der Vorsitzende mitteilte. „Das tut einem richtig leid.“

Corona kostete den Verein Historischer Markt eine fünfstellige Summe

Kassenführerin Michaela Wurm-Schaffer legte ihren Kassenbericht vor. Demzufolge kostete Corona den Verein 12.000 Euro. Das habe daran gelegen, dass man zwei Monate vor dem Markttermin die Veranstaltung wegen der Pandemie habe absagen müssen. Einige Ausgaben waren da aber schon getätigt. „Wir sind noch relativ gut weggekommen“, sagte die Kassenführerin. Das Ergebnis 2020 war ein Minus von circa 7500 Euro. Insgesamt betrug das Guthaben des Vereins zum Jahresende 2020 rund 37.000 Euro. Die Mitgliederzahl beläuft sich aktuell auf 116 und ist gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben.

Historischer Markt 2022 vom 27. bis 29. Mai

Der nächste Historische Markt ist für den 27. bis 29. Mai 2022 geplant. Die Zusagen des Vereins für die 185 Schausteller, die sich bereits für 2020 beworben hatten, gelten auch für den Markt im kommenden Jahr. Das sei „Ehrensache“, wie Schaffer betonte. Insgesamt hatte der Verein 340 Bewerbungen erhalten. Zusagen erhielten 112 Kunsthandwerker, die über 60 Berufe vertreten, sowie 73 weitere Gruppen wie etwa Gaukler, Artisten und Brauchtumsgruppen. Bis 1. April müssen die Händler und Schausteller dem Verein rückmelden, ob sie 2022 am Markt teilnehmen werden. Danach erst könne der Verein sehen, wie groß die Lücken bei den Schaustellern sind, und entsprechend neue Ausschreibungen vornehmen. Schaffer präsentierte auch erste Programmplanungen. Wie gewohnt soll es am Freitag wieder eine Nacht der Narren geben und am Samstag und Sonntag jeweils zwei Turniere im Hofgarten. Auf sechs Bühnen sind 150 Auftritte geplant und weitere 160 Auftritte in den Straßen. Ein Familienprogramm soll es im Museumshof geben. In Vor-Corona-Zeiten kamen zwischen 7000 und 9000 Besucher pro Tag zum Historischen Markt.

In der Generalversammlung wurde außerdem der Vorstand neu gewählt: Christoph Schaffer bleibt weiterhin Vorsitzender, Urs Dantonello sein Stellvertreter, Kassenführerin bleibt Michaela Wurm-Schaffer, Schriftführer ist Friedrich Gerlinger, Beisitzer sind Manfred Thorwarth, Jürgen Winter und Stefan Hertle, und die Kassenprüfer sind Thomas Fink und Ottmar Seibold. Die Wahlen wurden digital mit „votesUP.eu“, einer Web-Applikation, durchgeführt und alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig mit 26 Stimmen gewählt. Bürgermeister Thomas Heydecker nahm ebenfalls an der Versammlung teil und wünschte dem Vorstand, dass er sich seinen Ideenreichtum und den Mut, neue Wege zu gehen, bewahren möge.

Lesen Sie auch:

Themen folgen