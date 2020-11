vor 38 Min.

Coronavirus: Nördlinger Basketballerinnen in Quarantäne

Plus Nachdem eine Spielerin der Nördlinger Angels positiv auf das Coronavirus getestet wurde, sagte die Spielleitung die Sonntagspartie gegen Freiburg ab. So geht es der Spielerin.

Von Verena Mörzl

Die Nördlinger Bundesligabasketballerinnen hatten dem Heimspiel gegen die Eisvögel Freiburg bereits entgegengefiebert. Doch am Samstag musste der sportliche Leiter Kurt Wittmann die Sonntagspartie absagen. Grund dafür ist ein positiver Corona-Test bei einer der Nördlinger Spielerinnen. Sie habe Symptome wie Husten und Kopfschmerzen, sagt Wittmann, sei aber sonst „soweit okay“.

Das Angels-Team ist vorerst in Quarantäne. Die Mannschaft soll laut Wittman am Montag getestet werden. „Dann müssen wir schauen. Wir hoffen, dass alle negativ sind. Zumindest sind alle derzeit symptomfrei“, sagt er weiter. So schnell wie möglich soll dann alles wieder zum geregelten Betrieb übergehen, bestenfalls sogar das Training am Mittwoch stattfinden. Immerhin gäbe es am Samstag das Spiel gegen den Herner TC zu bestreiten.

Die Spielerinnen aus Freiburg wünschten der Betroffenen gute Besserung.

Toyota ist neuer Liga-Namensgeber.

Abseits vom Spielgeschehen gibt es eine weitere Nachricht aus der Basketballbundesliga: Toyota ist neuer Liga-Namensgeber. Der Automobilhersteller unterstützt als offizieller Partner die Bundesliga-Mannschaften der beiden höchsten deutschen Spielklassen, die ab sofort den Namen „Toyota Damen Basketball Bundesligen“ (Kurzform: Toyota DBBL) tragen. Darüber hinaus ist das Logo von Toyota demnächst auf allen Trikots und Spielbällen der ersten und zweiten Ligen der DBBL zu sehen.

Lesen Sie auch:





Themen folgen