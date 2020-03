20:00 Uhr

Coronavirus: Nördlinger Einzelhändler appellieren an ihre Kunden

Plus Infolge des in Bayern ausgerufenen Katastrophenfalls müssen viele Geschäfte schließen und stehen vor massiven Problemen. Sie bitten ihre Kunden um Unterstützung. Welche Ideen die Händler in der Krise haben.

Von Matthias Link

Bei frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein sitzen vormittags in der Fußgängerzone die Menschen in geselliger Runde draußen an Tischen und trinken Kaffee oder Bier. Der Wochenmarkt am Mittwoch ist gut besucht. Auf den ersten Blick deutet nichts auf den Katastrophenfall hin. „Ich kaufe hier Kartoffeln und Eier ein“, sagt eine Marktkundin – und fügt hinzu: „ich befürchte, es könnte der letzte Markttag sein.“

Trotz des Versuchs der Regierung, die Bürger darum zu bitten, soziale Kontakte zu vermeiden, pilgern die Menschen in die Nördlinger Innenstadt. Die Polizei will nun die Auflagen kontrollieren (Seite 22). Bild: Verena Mörzl Die Frühjahrs- und Sommerkollektionen, die leichten Daunenjacken, Polohemden und kurze Hosen wurden in den Modehäusern bereits angeliefert, können wegen der Geschäftsschließungen aber nicht verkauft werden. Für Steffen Rissmann, Geschäftsleiter der Steingass-Häuser, war der vergangene Montag, an dem der Katastrophenfall ausgerufen wurde, der „persönlich schlimmste Tag“ in den 23 Jahren, seit er in der Firma ist. Er hat am Montag über 85 Anrufe geführt und Mitarbeiterfragen beantwortet, Warenstopps veranlasst, Lieferantengespräche geführt und mit Anwälten und Steuerberatern gesprochen. Katastrophenfall: Nicht auf Onlinehändler umsteigen März und April seien die Hauptliefermonate bei ihm, sagt er. Die Ware müsse vorfinanziert werden – und das jetzt ohne Einnahmen. Seit Mittwoch sind seine 80 Mitarbeiter zu Hause, Kurzarbeit wird eingeführt. Eine kleine Notmannschaft von fünf Mitarbeitern wird in den Läden arbeiten, „weil die Ware trotzdem angenommen und verteilt werden muss“. Rissmann schätzt: „Zwei bis drei Monate könnten wir das schon schaffen, danach wird es eng.“ Die Mietkosten und andere laufende Ausgaben müssten beglichen werden. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Ein Schreiben im Steingass-Schaufenster informiert Kunden. Bild: Verena Mörzl Marko Stark, Inhaber des Schuhhaus Stark, hat via Facebook Kunden darum gebeten, ihm zu treu zu bleiben und nicht auf die Online-Händler umzusteigen. Der Post hat innerhalb eines Tages mehr als 3200 Menschen erreicht. Über die sozialen Medien will er mit den Kunden in Kontakt bleiben und Einkaufsgutscheine verkaufen. Bezahlt werden könnten diese über Paypal und in den Schaufenstern würden die Schuhe weiterhin präsentiert. Kunden hätten ihm Online-Kommentare geschrieben, wie „Ich kann auch warten, bis ihr wieder aufhabt“. Das tue natürlich gut, meint er. Er habe bereits Ideen für eine Schleuse im Hinterhof, über die Kunden, die auf Schuhe angewiesen seien, weiterhin bei ihm einkaufen könnten. Außerdem biete er einen kostenlosen Lieferservice im Umkreis von 25 Kilometern an. Zu den staatlichen finanziellen Hilfen sagt er: „Diese sind im besten Fall ein zinsloses Darlehen, aber auch nicht mehr, denn wir müssen das zurückzahlen und die Frage ist eben, wovon?“ Sympathiebekundungen von Stammkunden Auch Bücher Lehmann liefert Online-Bestellungen portofrei nach Hause. Inhaber Ralf Lehmann hat viele Sympathiebekundungen von Stammkunden erhalten, denen das tägliche Gespräch und der Kontakt im Laden fehlen werde. Es sei im Übrigen durchaus diskussionswürdig, ob Buchhandlungen nicht auch tägliche Versorger seien, so Lehmann. Der verminderte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent zeige, dass Bücher zur Alltagsversorgung zählten; das Landratsamt ordnet Buchhandlungen jedoch als bloß „freizeitrelevant“ ein. „Wir sind optimistisch, dass wir das Ding schaukeln, aber wir werden das nicht alleine hinbekommen. Wir werden auch genau schauen, ob die Regierung bei der Rettung der Betriebe so schnell und so klar handelt, wie in der Bankenkrise“, sagt er. Der Turm Daniel in Nördlingen ist für Besucher geschlossen. Bild: Verena Mörzl Eine Schließung länger als vier Wochen sei für Kleinbetriebe und Mittelständler existenzbedrohend und eine Insolvenz der Kleinbetriebe und Mittelständler sei nicht wieder gutzumachen – das hätte Folgen weit über die Coronakrise hinaus. Lesen Sie hierzu auch: Stadt Nördlingen bietet Lebensmittel-Lieferservice an

