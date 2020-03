vor 49 Min.

Coronavirus: Ostalbkreis richtet Drive-in-Testzentren ein

Wer das Testzentrum nutzen will, muss sich zuvor anmelden.

Der Ostalbkreis hat beschlossen, in Aalen und Schwäbisch Gmünd Drive-in-Testzentren zur Abstrichnahme für mögliche Coronavirus-Patienten einzurichten. Das teilt die Landkreisverwaltung mit. Viele Bürger aus der Region hatten sich am Samstag, 7. März, in Ischgl zum Skifahren aufgehalten. Aus den Reihen der Teilnehmenden wurden Corona-Fälle bestätigt. Aufgrund der Vielzahl von Kontaktpersonen in den Bussen, die möglicherweise erkranken können oder erkannt sind, hat sich der Ostalbkreis entschlossen, die Drive-in-Testzentren einzurichten. Bereits Anfang März hatte das Gesundheitsamt der Landkreisverwaltung ein externes Zentrum eingerichtet, dessen Kapazität somit nun erheblich erweitert wird. Eine Anmeldung zur Abstrichnahme beim Gesundheitsamt des Landratsamts Ostalbkreis ist zwingend erforderlich: Telefon 07361/503-1901. Das Gesundheitsamt vergibt dann einen festen Termin, verbunden mit einem Code, der zur Einfahrt im Testzentrum auf dem Greutplatz berechtigt. Das Drive-in-Testzentrum in Aalen hat dieses Wochenende geöffnet. (pm)

