18.03.2020

Coronavirus: Rößle sieht keinen Bedarf für "Drive-Through-Teststationen"

Landrat Stefan Rößle erklärt im Interview, ob der Landkreis mobile Teststationen" plant und ob das Gesundheitsamt personell verstärkt wird.

Von Bernd Schied

Die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) denkt jetzt auch in Bayern an die Einrichtung von „Drive-Through-Abstrichstationen“, die es bereits im Ostalbkreis gibt und wo Personen mit spezifischen Symptomen mit ihrem eigenen Auto vorfahren können. Plant auch der Landkreis Donau-Ries, solche Stationen einzurichten?

Stefan Rößle: Es gibt aktuell ein großzügiges Angebot der KVB, mobile Drive-Through-Abstrichstationen mit Ärzten zu besetzen, um die Gesundheitsämter personell bei den Testungen von symptomatischen Kontaktpersonen zu unterstützen. Das Material für diese Testungen (Schutzanzug, Masken, Handschuhe und Test-Sets) müsste jedoch weiterhin vom Gesundheitsamt gestellt werden und auch die Laborkapazitäten bleiben die gleichen. Weil die Zahl der erforderlichen Testungen aktuell geringer wird, können diese noch von den Mitarbeitern unseres Gesundheitsamtes in eigenen Stationen durchgeführt werden.

Welche Maßnahmen haben Sie im Landratsamt ergriffen, um die zunehmenden telefonischen Anfragen aus der Bevölkerung zur Corona-Problematik zu bewältigen?

Stefan Rößle: Wir haben eine Bürger-Hotline unter der Nummer 0906/74443 für Fragen rund um das Thema Coronavirus eingerichtet. Von 8 bis 18 Uhr stehen Mitarbeiter zur Verfügung. Vormittags sind es vier, am Nachmittag drei Kräfte. Bei Bedarf werden diese Fragen an das Gesundheitsamt oder andere fachlich geeignete Stellen im Landratsamt weitergegeben, um die Bürger möglichst umfassend und korrekt zu beraten. Nachdem seit Beginn dieser Woche die Anrufe deutlich zunehmen, haben wir auch die telefonische Erreichbarkeit unserer Infozentrale ausgeweitet und mit zusätzlichem Personal verstärkt. Am Montag und Dienstag gab es jeweils weit über 200 Anrufe.

Gibt es seitens der Bayerischen Staatsregierung Signale an Sie, dass Ihr Gesundheitsamt personell verstärkt wird?

Stefan Rößle: Ja, es wurde gestern seitens der Staatsregierung in Aussicht gestellt, die Gesundheitsämter in ganz Bayern mit 400 Personen zu verstärken. Über die Verteilung dieses Personals und die Qualifikation ist mir noch nichts bekannt.

