vor 51 Min.

Coronavirus: Vierter Fall im Ostalbkreis

Noch soll der Frühjahrsmarkt in Nördlingen am 22. März wie geplant stattfinden.

Im Ostalbkreis ist eine weitere Frau am Coronavirus erkrankt. Das hat die Landkreisverwaltung mitgeteilt. Bei der Frau, die als Kontaktperson eines Coronaerkrankten bereits lange vor ihrem eigenen Erkrankungsbeginn in häuslicher Isolation war, fiel der Coronatest positiv aus. Der Patientin gehe es inzwischen gesundheitlich wieder gut, heißt es vonseiten der Verwaltung. Es handle sich um den vierten Coronafall im Ostalbkreis.

In Nördlingen wird der Frühjahrsmarkt am Sonntag, 22. März, voraussichtlich stattfinden. Das sagte Oberbürgermeister Hermann Faul auf Anfrage unserer Zeitung. Allerdings gelte dies nur aus „heutiger Sicht“, die Entscheidung könne sich schnell ändern – je nachdem, wie sich die Ereignisse entwickeln. „Es handelt sich ja um eine Freiluftveranstaltung, das ist etwas anderes, als in einem geschlossenen Raum.“ Zudem könne jeder selbst entscheiden, ob er den Frühjahrsmarkt besuchen wollen. Auch Faul ist bislang nicht bekannt, in welcher Gemeinde oder in welchem Bereich die Corona-Infizierten, die aus dem Landkreis stammen, leben. (tiba, pm)

Der Landkreis Donau-Ries hat für Bürger eine Telefon-Hotline eingerichtet. Sie ist von 8 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0906/74443 erreichbar.

