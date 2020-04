Coronavirus im Ries: Künstler fühlen sich „abgeschoben“

Plus In der Corona-Krise brechen Ausstellungen, Messen und Seminare weg. Professor Mussgnug sagt: Eine demokratische Gesellschaft sei ohne Kultur nicht denkbar.

Helmut Ranftl relativiert seine Aussage, dass er seine Situation in Zeiten der Krise als „nicht so tragisch“ sehe, weil „man ja als Künstler eh’ oft genug in seinem Atelier gefesselt“ sei, ein paar Sätze später. Er werde zwar nicht verhungern, wenn er ein Bild weniger verkaufe, aber einige Ausschreibungen und natürlich schon geplante Ausstellungen seien jetzt schon abgesagt. Und das werde, so wie er es sieht, mindestens das gesamte Jahr 2020 so weitergehen. Im Übrigen sei man als freier Künstler Durststrecken leider durchaus gewohnt.

Für Wolf Jakob Gruber aus Oettingen, der mit Stefan Bickelein das Atelier Markise betreibt, stellt sich die Lage nicht so entspannt dar. „Wenn man ehrlich ist, ist es richtig scheiße“, sagt er. Nicht nur die geplante Jahresausstellung falle aus, auch einige Messen, Ausstellungen und Wettbewerbe fänden nicht statt. Geplante Besuche bei potenziellen Kunden auf den Buchmessen in Leipzig und Bologna mussten abgesagt werden. Gruber und Bickelein haben zwar sofort Anträge auf Soforthilfen gestellt, doch weder Bescheide noch Geld seien zeitnah eingetroffen: „Vor allem die Kultur wird wegbrechen, wenn sich nicht darum gekümmert wird.“ Auf jeden Fall haben die beiden mehr Zeit, kreativ zu sein und sich Alternativen zu überlegen, wie sie sich aufstellen wollen. Sie hoffen auch auf gute Seiten an der Krise: dass die Menschheit lernt, dass es neue Impulse für ein nachhaltigeres, kulturell geprägtes Leben in der Zukunft gibt.

Mussgnug: Unbürokratische Hilfen für Künstler "greifen nicht immer"

Die Kalligrafin Gertrud Ziegelmeir aus Reimlingen glaubt nicht daran, dass sie unbeschadet aus der Corona-Krise herauskommen wird. Gerade hat sie begonnen, ihr kreatives „Geschäftsmodell“ deutlich mehr auf Workshops und Fortbildungsveranstaltungen auszurichten, schon wird es durch die Ausgangsbeschränkungen ad absurdum geführt. Natürlich arbeitet sie gerade jetzt sehr viel, vor allem auch, um sich neue Dinge zu überlegen, sie schreibt einen Blog und plant Online-Workshops: „Aber auch das braucht Zeit, man muss sich schlau machen und einarbeiten.“

Professor Wolfgang Mussgnug kann eine ganze Liste von Ausstellungen und Symposien nennen, die ersatzlos gestrichen worden sind. Alle Galerien, in denen er europaweit vertreten ist, sind bis auf weiteres geschlossen, eine Lieferung von Bildern und Glasobjekten in eine neue Galerie in Aspen/Colorado ist abgesagt worden. Und nicht zuletzt ist die Glaswerkstatt Zanetti in Murano, mit der er seit mehr als 20 Jahren zusammenarbeitet, seit Februar geschlossen. Mussgnug sagt: „Die von Kulturstaatsministerin Monika Grütters angekündigten unbürokratischen Hilfen für Künstler greifen nicht immer. Es werden Überbrückungshilfen für Liquiditätsengpässe zugesagt, das sind Verbindlichkeiten, die sich als Sach- und Finanzaufwand für das laufende Geschäft ergeben, zum Beispiel für Angestellte oder das Büro oder die Abzahlung laufender Kredite. Das sind Kosten, die freischaffende Künstler nicht haben. Ich brauche keine Angestellten und zahle meine Farben gleich im Geschäft. Steuerstundungen nützen Künstlern nichts, weil sie Geringverdiener sind und ohnehin wenig Steuern zahlen. Kredite können sie erst recht nicht aufnehmen, da sie sie nie zurückzahlen könnten. Das Ergebnis ist, dass viele Anträge von Künstlern abgelehnt werden.“ Die Behörden verwiesen diese dann auf die Grundsicherung, das heißt, Künstler würden in die Arbeitslosigkeit abgeschoben, was ja definitiv nicht der Fall sei. „Die bestehenden Maßnahmen berücksichtigen nicht die für Künstler charakteristische Verquickung von Privatem und Beruflichem, ich als Unternehmer muss mir den Lebensunterhalt, Wohnung, Atelier, Auto, Versicherungen etc. selbst bezahlen.“

Mussgnug sieht die Kultur als einen eminent wichtigen – aber immer noch nicht ernst genommenen – Teil der Daseinsvorsorge: „Eine freie und demokratische Gesellschaft ist ohne Kultur nicht denkbar, Kultur ist systemrelevant. Nicht umsonst zahlen Kulturschaffende den ermäßigten Umsatzsteuersatz von sieben Prozent. Bücher, Bilder und Musik sind Lebensmittel.“

Lesen Sie auch: