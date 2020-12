vor 34 Min.

Covid-19: Sechs weitere Todesfälle

Aktuell 436 Indexfälle im Landkreis

Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen im Landkreis Donau-Ries liegt, Stand Montag 10.50 Uhr, bei insgesamt 2611. Hiervon gelten 2115 Personen als bereits wieder genesen. 436 Personen gelten als aktuell Infizierte, sogenannte „Indexfälle“.

Leider seien auch wieder sechs Todesfälle zu beklagen, so das Landratsamt. Eine 86-jährige, positiv getestete Patientin verstarb am 22. Dezember in der Donau-Ries-Klinik Donauwörth. Die Verstorbene litt an erheblichen Grunderkrankungen. Einen Tag später verstarb eine 87-jährige, positiv getestete Patientin, die ebenfalls an erheblichen Grunderkrankungen litt, in der Donau-Ries-Klinik Donauwörth. Ein 85-Jähriger verstarb am 23. Dezember, ein 69-Jähriger am 24. Dezember sowie ein 73-jähriger Patient am 25. Dezember. Alle waren positiv getestet worden, alle starben in der Donau-Ries-Klinik Donauwörth. Die beiden letzteren waren Bewohner in der Stiftung St. Johannes in Marxheim/Schweinspoint. In der St. Elisabeth-Klinik in Neuburg an der Donau verstarb am 27. Dezember ein 74-jähriger, positiv getesteter Patient. Nähere Angaben zu den vier letztgenannten Todesfällen sind aktuell nicht bekannt.

Die Anzahl der bestätigten verstorbenen Indexfälle liegt nun bei 60. Das Robert-Koch-Institut listete den Landkreis Donau-Ries am Montag mit einem Inzidenzwert von 129,3. In den regionalen Kliniken befinden sich derzeit 43 positiv auf Covid-19 getestete Personen in Behandlung, davon werden fünf intensivmedizinisch betreut. (pm)

