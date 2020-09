11:51 Uhr

Cyberkriminelle drohen Rieser Geschäft mit Bombe

Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem bei einem Rieser Geschäftsinhaber eine Bombendrohung per Mail eingegangen ist.

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt, nachdem bereits vor einigen Tagen bei einem Rieser Geschäftsinhaber eine Bombendrohung eingegangen war. Er erhielt die Mail nach Polizeiangaben bereits am Mittwoch, 2. September. Grundsätzliche nehme man selbstverständlich jede Bombendrohung ernst, betont ein Sprecher der Nördlinger Polizeiinspektion auf Nachfrage. In diesem Fall habe sich der Inhaber erst am Montag bei der Polizei gemeldet. Die angebliche Frist der Drohung sei bereits verstrichen gewesen. Zudem erwecke der Text der Mail den Eindruck von klassischem Internet-Spam. Nach Kenntnis der Behörde handelt es sich den ersten Fall dieser Art im Ries, allerdings ereigneten sich bundesweit zunehmend solche Vorfälle. Die Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei. (pm)

