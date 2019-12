15:28 Uhr

Cybermobbing: Verdächtiger räumt die Taten zum Teil ein

Nachdem Schüler in Nördlingen belästigt worden sind, hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Nun soll er ein Teilgeständnis abgelegt haben.

Von Verena Mörzl

Der Tatverdächtige in den Cybermobbing-Fällen der Realschule Maria Stern in Nördlingen hat einen großen Teil der ihm vorgeworfenen Taten eingeräumt. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord teilte dies am Mittwochnachmittag in Absprache mit der Staatsanwaltschaft mit. Im Rahmen einer weiteren Vernehmungen am Mittag bei der Kripo in Dillingen habe der Schüler gestanden.

Die Ermittlungen zu dem Gesamtkomplex dauern jedoch noch an, insbesondere, was die Motivlage betrifft, die nach jetzigen Erkenntnissen aber wohl eher im Persönlichkeitsbild des offenbar IT-affinen Jugendlichen zu suchen sei, heißt es weiter. Darüber hinausgehende Einzelheiten könnten zum jetzigen Zeitpunkt nicht publiziert werden.

Fünf Schüler in Nördlingen werden seit Monaten massiv belästigt

Wie berichtet, werden mehrere Schüler von Maria Stern seit Juni belästigt. Der Täter begann mit Anrufen über ein Call-Center, später wurden pornografische Inhalte versandt. Auch Handyverträge oder sogar Reisen sollen im Namen der Schüler abgeschlossen worden seien. Zudem ermittelt die Kripo Dillingen in einem Fall, in dem eines der Kinder per E-Mail eine Morddrohung erhalten haben soll.

Am vergangen Freitag dann der Vorfall, der bundesweit für Aufsehen sorgte: Der Täter schaltete mehrere Todesanzeigen. Die vermeintlich Verstorbenen: Die Mitschüler, auf die er es abgesehen hat. Eine schafft es in den überregionalen Teil unserer Zeitung.

Lesen Sie dazu auch: Cybermobbing in Nördlingen: Was können Eltern und Betroffene tun?

Themen folgen