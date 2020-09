16:34 Uhr

DFB-Stützpunkt Nördlingen: Trainingstipps aus erster Hand

Am Montag steht im Rieser Sportpark in Nördlingen der 34. DFB-Infoabend für Vereinstrainer auf dem Programm.

Plus Der DFB-Stützpunkt Nördlingen lädt am kommenden Montag zum bereits 34. Infoabend ein. Im Mittelpunkt steht diesmal das Thema Tore vorbereiten und schießen.

Von Klaus Jais

Am kommenden Montag, 5. Oktober, ist es wieder soweit: Die 64 bayerischen DFB-Stützpunkte öffnen für alle interessierten Trainerinnen und Trainer in den Vereinen ihre Pforten und zeigen neue Trainingsinhalte, die sich aus den aktuellen Trends des Spitzenfußballs ableiten.

In den letzten Jahren sind die Info-Abende an den DFB-Stützpunkten auf ein enormes Interesse und eine konstant hohe Nachfrage gestoßen. Gestützt auf das Wissen, das Talentförderung nur durch ein perfektes Zusammenspiel zwischen Verein und Verband optimal funktioniert, forciert der Deutsche Fußball-Bund im Rahmen des Talentförderprogramms auch die Weiterentwicklung der Vereinstrainer und damit ein optimiertes Training an der Basis – im Verein.

Anregungen und Tipps für das eigene Training

Beginn im Rieser Sportpark in Nördlingen ist um 18 Uhr. Es ist bereits die 34. Veranstaltung in dieser Reihe. Als Trainingsschwerpunkt steht das Thema „Tore vorbereiten und erzielen mit Individualität“ auf dem Programm. Jeder Teilnehmer erhält eine kostenlose Infobroschüre zum Thema. Sie bietet jedem Trainer viele Anregungen und Tipps für das eigene Training – unabhängig von Alter und Leistungsbereich. An den 64 Stützpunkten unterstützt die jeweilige Trainergemeinschaft des Bezirks (GFT) den Info-Abend. Für GFT-Mitglieder werden drei Unterrichtseinheiten für die Verlängerung der Trainer-B- und Trainer-C-Lizenz bestätigt. Eine Vor-Anmeldung beim jeweiligen DFB-Stützpunkt bzw. den verantwortlichen DFB-Stützpunkttrainern wird aus organisatorischen Gründen erbeten. Kurzfristige Teilnahmen sind darüber hinaus trotzdem möglich. Aufgrund der geltenden Infektionsschutzverordnung werden vor Ort von allen Teilnehmern die persönlichen Daten erfasst.

