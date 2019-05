02.05.2019

DGB: Für Europa auf die Straße

Gewerkschaftssekretär Stefan Jagel aus Augsburg spricht im Nördlinger Ochsenzwinger zum Tag der Arbeit. Das geeinte Europa bezeichnet er als Friedensprojekt

Von Jim Benninger

„Der 1. Mai als Tag der Arbeiterbewegung gehört uns“, bekräftigte Stefan Jagel im Nördlinger Ochsenzwinger die Gewerkschaftsarbeit. Seit Jahrzehnten kämpften die Kollegen in Deutschland, Europa und der ganzen Welt an diesem Tag für ihre Rechte. „Dieses Jahr gehen wir getreu unserem Motto für ein solidarisches Europa auf die Straße, deswegen sind wir alle auch besonders am 26. Mai bei den Wahlen zum Europäischen Parlament gefragt“, so der Gewerkschafter.

Europa sei zu wichtig, als dass man dessen Schicksal den Gegnern und ihrem Gebrüll nach neuen Mauern und Grenzzäunen überlassen dürfe. „Mit unserer Stimme stellen wir die Weichen für ein Europa, das Menschen schützt und ihnen ein Zuhause gibt und nicht dem Toben der Marktkräfte ausliefert“, stellte Jagel klar. Das geeinte Europa, als Friedensprojekt aus den Kriegskatastrophen des 20. Jahrhunderts erwachsen, dürfe sich nicht am internationalen Rüstungswettlauf beteiligen. „Was wir brauchen ist eine Friedensmacht die selbstbewusst internationale Verantwortung übernimmt“, so der Augsburger. Darum sei es auch Zeit für ein Europa, das die Lebens- und Arbeitsbedingungen aller Beschäftigten verbessere.

So sei der 1. Mai auch ein Tag, an dem die Gewerkschafter auf bisherige Erfolge zurückblicken könnten. Erkämpfte Tarifabschlüsse hätten seit Jahren endlich auch wieder einmal für gestiegene Löhne gesorgt. „Wir haben uns auch dafür stark gemacht, dass die gesetzliche Krankenversicherung wieder paritätisch finanziert, das Rentenniveau stabilisiert und die Debatte um bezahlbaren Wohnraum vorangetrieben wird.“

Denn dieser sei auch in Bayern mittlerweile Mangelware und die Mieten in den vergangenen fünf Jahren um über ein Viertel gestiegen. Darum habe selbst der Sozialbericht der Staatsregierung festgestellt, dass in den nächsten zehn Jahren eine Million mehr bezahlbare Wohnungen im Freistaat benötigt werden. Auch habe der DGB-Rentenreport gezeigt, dass viele Bayern nur über eine ungenügende soziale Absicherung im Alter verfügten. Mittlerweile stellten sich bereits mehr als 200000 Bedürftige bei den Tafeln an. Darum forderte Jagel einen „existenzsichernden und armutsfesten“ Mindestlohn von zwölf Euro, oberste Priorität habe zudem die Stärkung der Tarifbindung in der Fläche, denn diese sei seit Jahren auf nur noch 27 Prozent der Betriebe gesunken. Auch in Nördlingen gebe es schlechte Beispiele dafür, wie die C.H. Beck’sche Buchdruckerei, so Jagel. „Aber wir werden die Arbeiter dort weiter unterstützen und wenn nötig auch wieder zum Streik aufrufen“, so der Gewerkschafter. Der sprach letztlich mit einer guten und bezahlbaren Pflege ein Thema an, das nahezu alle betrifft. Aber: „Menschen für den Pflegeberuf zu gewinnen gelingt nur, wenn Lohn- und Arbeitsbedingungen stimmen“, so Jagel.

Nördlingens DGB-Ortskartellvorsitzender Karl Soldner hatte zuvor viele bekannte Gesichter begrüßt und dankte dem Redner genauso wie der Abordnung der Stadtkapelle, die die einstündige Traditionsveranstaltung musikalisch umrahmte, ACE-Regionalbeauftragtem Florian Baar und den ehrenamtlichen Helfern, die seit Jahren im Ochsenzwinger Dienst tun.

