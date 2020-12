DIVI: Keine Intensivbetten mehr im Landkreis Donau-Ries verfügbar

Hallo DZ-Team,



heute, am 11.11. wurden wieder 3 verschiedene Zahlen der Neuinfektionen gemeldet. Heute Morgen RKI: 1279 und ein Inzidenzwert von 177,2. Vor Ihrem neuen Bericht heute Nachmittag, hat das LGL 1297 und einen Inzidenzwert von 190,6 gemeldet und das Landratsamt 1326 Infektionen. Wenn man am Nachmittag über den Stand berichtet, sollte man auch die neuen Werte vom LGL nehmen, nicht die veralteten vom RKI von 00:00 Uhr. Oder man nimmt immer die RKI-Werte am Morgen und vermischt diese nicht mit den anderen, wie es öfter geschieht.



Beste Grüße!



Wolfgang Niewiera

