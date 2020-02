vor 38 Min.

„Da Meier“ kommt solo

Kabarettist Matthias Meier präsentiert sein neues Programm in Mönchsdeggingen. Dabei überzeugt er vor allem mit seinen Parodien zu Songs von Rammstein bis Tina Turner

Von Toni Kutscherauer

Nach zahlreichen Auftritten im Ries ist Matthias Meier als integraler Bestandteil des Musik-Kabarett-Trios „Da Huawa, da Meier und I“ in der Region bestens bekannt. Weil die Truppe sich gerade eine schöpferische Pause gönnt, steht er seit einiger Zeit als „Da Meier“ auch solo auf der Bühne. Auf Einladung des Dorfvereins Mönchsdeggingen stellte er sein brandneues Programm „Ein Meier im Himmel“ im Gasthaus „Zur Rose“ vor und bereitete den rund 180 Besuchern im ausverkauften Wirtshaussaal einen vergnüglichen Abend, prall gefüllt mit bayerischer Comedy.

Mit einem vom lieben Gott geforderten Rapport über die letzten 20 Bühnenjahre (2000 Auftritte, 90 Polizeikontrollen, 29.000 Halbe und vier gelbe Limo) geht es los, ehe der Komiker im landestypischen Hou-Hou-Dialekt über seine Herkunft im oberpfälzischen „Metropolen-Dreieck“ Cham-Furth-Neukirchen witzelt. Noch auf der Bühne muss er sodann seine „Männergrippe“ bekämpfen, wobei er zwischen diversen Medikamenten schwankt, weil der „Dreikomponenten-Grießbrei“ der Oma mit Hühnersuppe und Brathering-Sauce nicht mehr zur Verfügung steht. Schließlich wird mit Unterstützung des solidarisch mithustenden Publikums Grönemeyers „Männer“ umgetextet: „Warum ist ein Mann so krank?“

Bereits hier wird deutlich, dass Matthias Meiers große Stärke in den Parodien bekannter Künstler oder Hits besteht. Auf eine wilde Rammstein-Version von „Backe, backe, Kuchen“ folgt ein (absichtlich) erbärmlich verkorkstes Blockflöten-Solo aus „Titanic“, nur um wenig später zu zeigen, wie virtuos der 38-Jährige dieses Instrument beherrscht. Mit dem umgewidmeten „Lied der Schlümpfe“, in denen diese ihre Präferenzen und Aversionen bezüglich diverser Biersorten besingen, geht es schließlich in die Pause.

Als Tina Turner verkleidet startet „Da Meier“ furios in den zweiten Teil, wobei deren Top-Hits bayerische Versionen erhalten: aus „Nutbush City Limits“ wird „Knackwurst - Semmelknödel“ und der Gigolo wird zum „Freibier Dancer“. Beim Beatles-Song „Help!“ (oberpfälzisch: „Hölft’s ma!“) kämpft er gegen den Ernährungsnotstand an und beim Boogie-Woogie „Let’s Dance“ dürfen die Zuschauer mit Hupen und Tröten mitwirken. In einer Art „Gaudi-Hitparade“ knöpft sich der Vollblutmusiker schließlich die Schlagerwelt vor („Musik, die nicht beim Bügeln stört“). Nach „Codo“ im Karnickel-Kostüm („Ich bin der Has’“) und Helene Fischers neu getextetem Hit („Atemnot in der Nacht, schnarchen bis die Schwarte kracht“) gibt er den Rastaman „Shaggy“ mit „Mister Boombastic“.

Zwischen den Liedern kalauert sich Matthias Meier durch den Abend. Inspiriert von seinem „Ernährungsberater Ottfried Fischer“ fährt er jetzt schwungvoll „Elektro-Radl“ („früher host g’scheid g’schwitzt, heitzudog werst blitzt“). Oder er berichtet von seiner (realen) Vergangenheit als Sanitär-Verkäufer und den neuesten Toilettenschüssel-Modellen „mit Entertainment-System und Emergency-Set“.

Es ist abwechslungsreiche, kurzweilige und unterhaltsame Comedy, die Matthias Meier in Mönchsdeggingen präsentiert. Zwar zündet nicht jede Pointe und die manchmal recht flachen Witzchen sind nichts für humoristische Feingeister. Doch mit seiner unverstellten Fröhlichkeit und natürlichen Ausstrahlung gewinnt der ebenso sympathische wie schlitzohrige Oberpfälzer Gaudibursch’ die Herzen der Besucher, die ihn nach zweieinhalb schweißtreibenden Stunden lautstark feiern.

Als „Gegenleistung“ gibt es nochmal zwei herrliche Parodien: Aus Leonard Cohens „Hallelujah“ wird eine Bier-Hymne („Augustiner“), ehe Rio Reisers „Junimond“ („es ist vorbei“) den Schlussakkord setzt.

