vor 43 Min.

Dampflok verursacht wohl Böschungsbrand in Nördlingen

Neben einem Bahngleis in Nördlingen hat es am Sonntag gebrannt. Scheinbar hat eine Dampflok das Feuer ausgelöst.

Eine Dampflokomotive hat am Sonntagnachmittag in Nördlingen scheinbar einen Brand ausgelöst. Eine kleinere Grünfläche brannte neben dem Bahngleis am Stellwerk in der Nürnberger Straße. Die Freiwillige Feuerwehr Nördlingen löschte den Brand nach Polizeiangaben vollständig. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. (pm)

