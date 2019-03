vor 18 Min.

Das AEG ist jetzt eine Fairtrade-Schule

Oettinger Gymnasium gehört nun mit 191 weiteren bayerischen Bildungseinrichtungen zur Bewegung. Was dahinter steckt.

Das Oettinger Albrecht-Ernst-Gymnasium darf sich nun als Fairtade-Schule bezeichnen. Für die Auszeichnungsfeier, die von der Streicherklasse der fünften Jahrgangsstufe musikalisch umrahmt wurde, hatten sich zahlreiche Ehrengäste am Gymnasium eingefunden. Die Bürgermeisterin der Stadt Oettingen, Petra Wagner, zeigte sich in ihrem Grußwort stolz, dass die Fairtrade-Stadt Oettingen dank der zahlreichen Aktionen der Schüler nun auch eine Fairtrade-Schule hat.

Um Fairtrade-Schule zu werden, musste die Schule fünf Kriterien erfüllen. Schüler des Fairtrade-Teams stellten diese in einer Präsentation vor. Neben einem Fairtrade-School-Team müssen konkrete Ziele für Schulaktionen und die Behandlung des Themas im Unterricht festgelegt und in der Schule auch fair gehandelte Produkte verkauft bzw. verzehrt werden.

„Fairer Handel“ im Unterricht durchgenommen

Für das vierte Kriterium, die Behandlung des Fairen Handels im Unterricht, konnten die Oettinger Schüler zahlreiche Beispiele aus vielen Fächern präsentieren. Mit einer Menge an Schulaktionen vor allem der SMV wurde auch das fünfte Kriterium mühelos erfüllt. Eine Umfrage von Schülern ergab, dass nach wie vor sehr viele Menschen das Fairtrade-Siegel nicht kennen würden.

Carina Bischke, die Referentin von Trans Fair Deutschland, zeigte sich beeindruckt vom Eifer der Schüler bei den Aktionen und der Kreativität beim Drehen von Werbefilmen. Sie habe das noch an keiner anderen Schule gesehen. Zu ihrer großen Freude dürfe sie das Albrecht-Ernst-Gymnasium als 580. Schule in Deutschland und als 192. Schule in Bayern als Fairtrade School auszeichnen. „Ihr seid nun Teil der Fairhandels-Bewegung und könnt stolz darauf sein. Eure Schule hat die Kriterien mehr als erfüllt“, betonte die Referentin und überreichte dem Fairtrade Team des AEG mit herzlichen Glückwünschen und unter lautstarkem Applaus die offizielle Auszeichnungsurkunde.

300 Schüler spenden Applaus

„Fairness im täglichen Miteinander an unserer Schule liegt mir besonders am Herzen“, sagte der Schulleiter Günther Schmalisch in der Aula des Gymnasiums vor circa 300 Schülern. „Deshalb freue ich mich außerordentlich über die Auszeichnung als Fairtrade School, die vom großen Verantwortungsbewusstsein und Engagement der Schüler für einen fairen Umgang mit Mitmenschen auch über die Schule hinaus zeugt.“

Der Schulleiter lobte den herausragenden Einsatz des Fairtrade-Teams des AEG, das mit zahlreichen Aktionen regelmäßig auf das Thema Fairer Handel aufmerksam mache. pm

Themen Folgen