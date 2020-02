Das Augenmerk im Landkreis Donau-Ries auf die Pflegekräfte richten

Plus Erst einmal ist es eine gute Nachricht, dass unsere Gesellschaft immer älter wird. Um auf dem letzten Abschnitt des Lebensweges gut betreut zu werden, braucht es jedoch ausreichend Pflegekräfte, meint Martina Bachmann in ihrem Kommentar.

Unsere Gesellschaft wird immer älter – und das ist erst einmal eine gute Nachricht. Viele Senioren bleiben bis ins hohe Alter fit. So fit übrigens, dass manch jüngerer Sofa-Liebhaber sich durchaus eine Scheibe von ihnen abschneiden könnte. Warum das so ist?

Sie leisten ehrenamtlich einen wichtigen Beitrag in Vereinen und gesellschaftlichen Institutionen. Sie helfen ihren Kindern bei der Betreuung des Nachwuchses – ja, sie sind für viele berufstätige Eltern ein echter Rettungsanker. Viele Senioren sind darüber hinaus moralische Vorbilder in einer Gesellschaft, in der sich mancher selbst der Nächste ist.

Umso wichtiger ist es, das Augenmerk darauf zu lenken, dass diese Menschen auf dem letzten Abschnitt ihres Lebensweges gut betreut werden. Das funktioniert nur, wenn es ausreichend Pflegekräfte gibt, die motiviert und gut ausgebildet sind.

Lesen Sie dazu auch: