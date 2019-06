15:56 Uhr

Das Kindertheater – eine magische Welt

Auf der Nördlinger Freilichtbühne stehen junge Erwachsene gemeinsam mit Jugendlichen und Kindern im Rampenlicht. Vom 5. Juli bis 4. August zeigen sie Jim Knopf.

Von Helga Egetenmeier

Zu einer Theaterproduktion, wie sie jedes Jahr in der Alten Bastei stattfindet, braucht es Hingabe, Zeit und Können. Seit die Freilichtbühne 1995 ein Kinder- und Jugendstück in das Programm aufgenommen hat, wird von den Organisatoren des Verein Alt Nördlingen (VAN) viel Flexibilität erwartet. Neben den jungen Anfängern, die ihr Debüt geben, stehen diejenigen auf der Bühne, die ihre erste große Rolle spielen oder bereits über etwa Routine verfügen.

Alte Bastei: Jim Knopf ist das Kinderstück

Ein wesentlicher Unterschied zwischen einem Kinderstück in der Alten Bastei und einem in der Schule oder im Kindergarten, ist deren Öffnung für ein breites Publikum. Annette Mack und Alexander Plöger teilen sich dieses Jahr mit „Jim Knopf und die Wilde 13“ zum fünften Mal die Leitung des Kinderstücks. Sie wissen, dass ihre Schauspieler ein gutes Maß an Disziplin und Leidenschaft mitbringen müssen, um ihr gemeinsames Ziel zu erreichen: besonders den Kindern, aber auch dem Publikum ein unvergessliches Theaterstück zu präsentieren. Nach einem Workshop zum zukünftigen Theaterstück, beginnt im Februar das Textlernen. Dann setzen eineinhalb Monate vor der Premiere die Proben der Szenen ein und eineinhalb Wochen vorher kommen die Kostüme und die Mikrofone dazu. Und dann ist es soweit und die Kindertheater-Darsteller dürfen einen Monat lang für 13 öffentliche Auftritte und vier Schulaufführungen auf der Bühne stehen.

Eine große Hauptrolle übernimmt in diesem Jahr Leon Florian, 19 Jahre alt und aus Nördlingen: Er spielt Lukas, den Lokomotivführer. Hauptberuflich absolviert er eine Ausbildung zum Erzieher an der Fachakademie für Sozialpädagogik Maria Stern. Bei der Alten Bastei angefangen hat er 2014 mit dem Kinderstück „Die Goldene Gans“. Bis heute habe er diesen Schritt nicht bereut, sagt er, auch wenn er im ersten Jahr nur im Hintergrund spielen durfte. Neben dem Spaß am Spielen sind für Leon die Freundschaften wichtig, die sich durch die gemeinsame Arbeit am Stück herausbilden. Er wäre auch mit einer kleineren Rolle zufrieden, da diese mehr spielerische Freiheiten zulässt.

Als Doppelbesetzung teilen sich Kathrin Biebl (22 Jahre, aus Wallerstein) und Patricia Brand (21 Jahre, aus Pflaumloch) die Auftritte in der Rolle des Kaisers von China. Beide hatten von Anfang an die Unterstützung ihrer Eltern, die sie als Kinder regelmäßig zu den Proben fuhren. Kathrin Biebl ist bereits das 13. Jahr dabei, machte jedoch zwischendurch Pause, um ihre Prüfung zur Einzelhandelskauffrau abzulegen. Sie besuchte mit neun Jahren zum ersten Mal das Kinderstück und war so begeistert, dass sie auch spielen wollte. Das Jahr darauf bekam sie eine kleine Rolle und ist seitdem dabei.

Patricia Brand wusste, als sie mit ihrer Oma das Kinderstück gesehen hatte, dass sie auch auf der Bühne stehen möchte. Nun ist sie bereits das 11. Jahr dabei und das Theaterspielen ist ihr Hobby geworden. Deshalb schaut sie sich auch gerne Musicals auf der Bühne an. Patricia ist technische Produktdesignerin und achtete während ihrer Schul- und Prüfungszeit darauf, diese mit dem Theaterspielen in Einklang zu bringen. Obwohl sie sich überlegt hatte, auf eine Schauspielschule zu gehen, wollte sie zuerst „etwas Richtiges“ lernen. Der weitere Grund, der für sie dagegen spricht, sind die hohen Kosten an den meist privaten Schauspielschulen. Doch vielleicht erfüllt sie sich diesen Traum später einmal.

Das vierte Jahr dabei sind die Freundinnen Mara Hernus und Lilly Seidel, beide elf Jahre alt und aus Nördlingen. Ihre Familien sind in der Alten Bastei engagiert und so war es für die beiden keine Frage, so früh wie möglich auf der Bühne zu stehen. Mara Hernus spielt dieses Jahr die Prinzessin Li-Si, die Tochter des Kaisers von China. Lilly Seidel spielt mit der Rolle des kleinen Ping Pong dieses Jahr ihre erste größere Sprechrolle. Ihre vorherigen Rollen beschreibt sie als eher klein, sie tanzte oder hatte nur einen Satz zu sagen. Bis zu den Ferien ist sie noch Fünftklässlerin und könnte sich für ihre berufliche Zukunft vorstellen, etwas mit Theater zu machen.

Carlos Dischinger (15 Jahre, aus Nördlingen) spielt den Jim Knopf und ist bereits das siebte Jahr dabei. Seine Schulzeit endet diesen Sommer, deshalb fängt er bald eine Lehre als Bäcker an. Zum Theaterspielen kam er über eine Freundin seiner Schwester, die in der Alten Bastei beim Kinderstück mitmachte. Nach der Aufführung sagte er zu seiner Mutter, dass er auch mitspielen wolle und seit dem ist er Teil des Ensembles. Obwohl er manchmal Angst habe, einen Einsatz zu verpassen, oder seine Rolle nicht gut auszufüllen, freut er sich auf die lachenden Kinder im Publikum und findet die Atmosphäre der Freilichtbühne einzigartig schön.

Die Darsteller proben bis kurz vor der Aufführung ohne Kostüme, Maske und Mikrofon. Immer wieder wird das Stück durchgegangen, damit alles für den ersten Auftritt sitzt – vermutlich wird trotzdem bei vielen genug Lampenfieber für die Premiere übrig bleiben.

Spielleiter wünschen sich als Lohn für die Mitwirkenden Applaus

Auch die Spielleiter haben noch einen Wunsch für dieses Jahr: „Wir wünschen uns für die kommenden Ausführungen regenfreie Tage und vor allem volle Zuschauerränge, denn einzig ihr Applaus ist der Lohn für jeden Mitwirkenden in unserem großen und immer noch familiären Verein.“

Dieses Jahr wird bewusst der zweite Teil dieser wunderbaren und fantasievollen Geschichte von Michael Ende aufgeführt. Die Premiere ist am 5. Juli um 20 Uhr. Weitere Termine finden Besucher im Internet unter www.freilichtbuehne-noerdlingen.de

