Das Opfer war noch ein Kind

Ein junger Rieser soll die kleine Schwester seiner früheren Freundin sexuell missbraucht haben. Nun steht der Mann, der Kinderpornos besaß, vor Gericht

Von Julian Würzer

Nördlingen Es soll auf dem Bett im Zimmer seiner früheren Freundin geschehen sein. Er küsste deren Schwester, zog ihr die Hose aus und missbrauchte sie. Der Angeklagte war damals 20 Jahre alt, die Schwester seiner Freundin gerade acht Jahre. Zum Geschlechtsverkehr kam es nicht. Erst Jahre später vertraute sich das Mädchen seinen Eltern an, dann zeigte die Familie den jungen Mann an. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Riesers fanden Polizisten Kinderpornos mit einer Gesamtlänge von mehr als 24 Stunden. Nun musste sich der heute 26-Jährige vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht in Nördlingen wegen schweren sexuellen Missbrauchs und Besitz von Kinderpornografie verantworten.

Der Tatzeitraum war zwischen Oktober 2012 und März 2013. Der Angeklagte ging in dieser Zeit im Elternhaus des Opfers ein und aus, da er eine Beziehung mit der großen Schwester führte. Es sei nie etwas zwischen ihm und dem kleinen Mädchen vorgefallen, sagte der 26-Jährige vor Gericht aus. Er könne sich nicht einmal erinnern, jemals mit der Achtjährigen alleine gewesen zu sein, da er entweder mit seiner Freundin in deren Zimmer oder beim Rauchen gewesen sei. Nachdem sich die Freundin im März 2013 von ihm trennte, habe er die Familie auch nie wieder gesehen – bis zu der Gerichtsverhandlung.

Auf Frage des Vorsitzenden Richters Gerhard Schamann, was das Mädchen für ein Motiv haben könnte, zu lügen, konnte der Angeklagte keine vernünftige Antwort finden. Den Besitz von Kinderpornografie räumte der Rieser ein. Er sei vor rund zwei Jahren durch Zufall darauf gestoßen, später hätten die Videos und Bilder sein Interesse geweckt.

Staatsanwalt Nicolas Pfeil sprach von „widerlichem Material“. Die Schwester des Opfers sagte vor Gericht, dass sie aus allen Wolken gefallen sei. Sie habe sich das nicht vorstellen können. Sie sagte aber auch, dass sie damals den Kontakt abgebrochen habe, da der Angeklagte sie unterdrückt habe. Die Frage, ob ihre kleine Schwester manchmal Fantasien habe, verneinte sie. Das Gericht suchte nach einem Motiv für eine mögliche Falschaussage des jungen Mädchens – aber auch die Sachbearbeiterin der Polizei gab an, dass das Mädchen keinerlei „Belastungseifer“ bei der Vernehmung gezeigt habe.

Die Aussage des Mädchens selbst fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Sie habe die Tat aber genauso bestätigt, sagte Schamann anschließend. Auffällig sei gewesen, dass die 14-Jährige das Gericht aufgefordert habe, Fragen zu stellen. „Wenn jemand etwas erfindet, dann erzählt er normalerweise frei heraus“, sagte Schamann. Der Staatsanwalt schenkte dem Opfer Glauben, da sie nicht wie eine Lügnerin wirke und sich erst Jahre später jemandem anvertraut habe. Er sehe keinen Grund, weshalb sie den jungen Mann zu Unrecht beschuldigen solle. Das kinderpornografische Material des Angeklagten würde außerdem zu der Tat passen. Er forderte eine Jugendfreiheitsstrafe von drei Jahren. Der Anwalt des Angeklagten, Alexander Knief, stellte in seinem Plädoyer die Angaben der großen Schwester des Opfers in den Mittelpunkt und sah Aussage gegen Aussage stehen. Er forderte das Gericht auf, seinen Mandanten vom Tatvorwurf des sexuellen Missbrauchs freizusprechen. Falls das Gericht ihn dennoch verurteilen wolle, dann für eine Gesamtjugendstrafe von einem Jahr und acht Monaten. Das Jugendschöffengericht sprach den jungen Mann schuldig und verurteilte ihn zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. „Das Mädchen hat sowohl in der Verhandlung als auch bei der Polizei keine Widersprüche geäußert“, begründete Schamann das Urteil. Es ist noch nicht rechtskräftig.

