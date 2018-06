vor 29 Min.

Das Ries wird erneut zum Leseland

Zum dritten Mal findet das Rieser Sommer-Lesefest statt. Zwei Wochen lang können „Leseratten“ den Autoren lauschen oder selbst in Büchern schmökern

Von Leonie Junghanns

Fünf Jahre lang hat das Warten gedauert: Das Rieser Sommer-Lesefest geht in die dritte Runde. Zwei Wochen lang wird das Ries zum großen Leseland. Vom 11. bis zum 23. Juni werden neun Autoren ihre Bücher an den Rieser Schulen präsentieren. Die Mission: den Kinder und Jugendlichen die Freude am Buch vermitteln.

Mit einer Mischung aus unterhaltsamen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Texten sollen die Schüler in den zwei Wochen für das Lesen begeistert werden. „Wir kämpfen alle um die Zeit der Kinder“, sagt Initiator und Organisator Ralf Lehmann, „wir strengen uns an, dass das Buch auch in der heutigen Zeit das wichtigste Erlebnis bleibt.“ Deshalb hat sich der Bücherfachmann auch dieses Mal viele Gedanken bei der Auswahl der Autoren gemacht. Eine knifflige Aufgabe – immerhin müssen die unterschiedlichen Alterstufen und Themenschwerpunkte miteinander kombiniert werden.

Los geht der sommerliche Leseschmaus am 11. Juni mit den ersten Vorlesestunden der Autoren an den Schulen. Am darauffolgenden Dienstag bieten sich die Dritt- und Viertklässler der Nördlinger Grundschulen ab 14 Uhr einen spannenden Kampf beim Vorlesewettbewerb in der Stadtbibliothek. Eltern, Verwandte, Freunde und Kinderbuchfans können sich an diesem Nachmittag selbst von der Lesekompetenz der jungen „Leseratten“ überzeugen. Der Eintritt ist frei.

Die offizielle Eröffnungsfeier findet am 12. Juni ab 19 Uhr in der Aula der Nördlinger Mittelschule statt. Musikalisch sowie textlich gestaltet wird diese von Ramona Gröninger und Schülern der Mittelschule. Bei freiem Eintritt erwartet die Besucher eine ermutigende Rede von Sachbuchautorin Heidemarie Brosche zum Thema „Mein Kind ist genau richtig, wie es ist“.

Den Abschluss des zweiwöchigen „Lesefestivals“ bildet ein letzter Ausflug in die Welt der Bücher am 23. Juni von 10 bis 14 Uhr. Frauen aus drei Generationen tauchen in die Welt von Astrid Lindgrens Kultfigur „Pippi Langstrumpf“ ein. Väter erkunden mit ihren Söhnen „Gregs Tagebuch“. Das Bilderbuchkino erzählt den Kleinsten von den „Olchis“ im Kindergarten und von „Lieselotte“, die Urlaub macht. Ein besonderer Höhepunkt bei der diesjährigen Abschlussfeier in der Nördlinger Stadtbibliothek: „Leseratten“ aus aller Welt tragen Ausschnitte aus Kinderbüchern in ihrer Muttersprache vor.

Bereits ab Morgen startet parallel zum Sommer-Lesefest eine Bilderbuchausstellung der Internationalen Jugendbibliothek München in der Nördlinger Stadtbibliothek. „Alles Familie!“, erklärt Initiator Ralf Lehmann, zeigt Familienmodelle, weit weg von der traditionellen Familie, und welchen Platz diese in modernen Bilderbüchern finden. Während der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek können die Besucher durch die Ausstellung schlendern oder in den Bilderbüchern schmökern. Auch hier ist der Eintritt kostenlos.

Aschenputtel, Jim Knopf, Heidi und Mogli aus dem Dschungelbuch – sie alle haben eines gemeinsam: Diese und weitere Kinderbuchhelden sind nicht in einer Familie mit Mutter und Vater aufgewachsen. Doch bei wem dann? Angelehnt an das Thema der Ausstellung überlegten sich Ralf Lehmann und dessen Team Fragen für das diesjährige Preisrätsel. Bis zum 22. Juni kann jede Schulklasse der am Lesefest beteiligten Schulen beim Rätsel aus dem Programmheft teilnehmen. Zu gewinnen gibt es fünf Buchpakete für die Schulbücherei.

Neben den öffentlichen Veranstaltungen im Rahmen des diesjährigen Lesefestes präsentiert Nördlingens Künstler Günther Holzhey wie auch vor fünf Jahren seine „Märchen auf der Laterna Magica“ nach der Terminvereinbarung. Das Programmheft für das Rieser Sommer-Lesefest 2018 liegt unter anderem in der Nördlinger Touristeninformation, in der Buchhandlung Lehmann, an allen teilnehmenden Schulen, bei den Inserenten, der Sparkasse oder den Rieser Nachrichten aus.