Das Saxophon beweist seine Klangqualitäten bei den Oettinger Residenzkonzerten

Plus Bei den Oettinger Residenzkonzerten schafft es das Ardemus-Quartett, selbst große Klassikfans mit dem Saxophon zu überzeugen.

Von Ernst Mayer

Das „Saxophon“ wurde von dem Belgier Adolphe Sax im Jahr 1840 erfunden. Sein Schicksal ist, dass es von den sinfonischen Komponisten und Orchestern oft geringschätzig behandelt wird, wobei es in der Unterhaltungsmusik, und besonders im Jazz, unverzichtbar ist. Warum es in den „heiligen Hallen“ der sinfonischen Musik kaum vorkommt, liegt vielleicht daran, dass es erst im Jahr 1840 erfunden wurde oder als ein Mittelding zwischen Klarinette und Oboe und seiner hervorragenden Rolle im Jazz suspekt ist, bleibt unklar.

Jedenfalls haben die Oettinger Residenzkonzerte dem Saxophon als ernst zu nehmendes Instrument eine Chance gegeben, seine besonderen Klangqualitäten in unterschiedlichen Genres der ernsten Musik zu beweisen. Dafür lieferte das aus Amsterdam angereiste „Ardemus Quartett“ aus vier Saxophonisten für ein Konzert in der Oettinger Jakobskirche – dem Ausweichquartier während der Corona-Krise – ein wunderbares Beispiel. Mit ihren, von den menschlichen Stimmen namentlich abgeleiteten, Sopran-, Alt-, Tenor- und Baritonstimmen erfüllte es den weiten Kirchenraum mit den besonderen Klängen dieser Instrumente.

Ungewöhnlicher Saxophonklang statt gewohntem barocken Klangbild

Dass sich die auf die Klassik orientierten Zuhörer bei Johann Sebastian Bachs „Orchestersuite Nr. 1, BWV 1066“ in ihren Vorbehalten bestätigt sehen mussten, war, vor allem zu Beginn des Konzertes (kalt erwischt!), leicht zu verstehen. Für sie wich dieses bekannte Werk mit dem ungewöhnlichen Saxophonklang deutlich von ihrem gewohnten barocken Klangbild ab.

Ganz anders bei Maurice Ravels „Le tombeau de Couperin“, ein Klavierstück, das der Altsaxophonist Lovro Mercep, für ein solches Ensemble bearbeitete, bei dem der weiche Ton der Saxophone die dynamisch fließende Klangmalerei in impressionistischer Manier zur Geltung brachte, trotz der dem Barock verhafteten Tanzrhythmen des grazilen Menuetts und des lebhaft gestalteten Rigaudon. Die „Rumänischen Volkstänze“, die der ungarische Komponist Béla Bartók für seine Sammlung osteuropäischer Volksmusik aufgezeichnet hat, verwendete Lovro Mercep für ein Arrangement der von dieser urwüchsigen Musik geprägten Kompositionen, deren melancholischen, aber auch rasant und übermütigen Stimmungen sich allmählich in ein wildes Drehen und Hüpfen verwandelten.

Dem Publikum gefiel das humoristische Stück

Die unterschiedlichen Eindrücke, die Guillermo Lago auf seinen Reisen erlebte, fanden in seiner Suite „Ciudades“ (Städte) lebendigen Ausdruck: In „Cordoba“ überwogen Motive der Lebensfreude und südliche Ausgelassenheit, in „Sarajevo“ wurde die anfängliche Ruhe von heftig aufrüttelnden Klängen verdrängt, in „Addis Abeba“ Erinnerungen an arabische Musik erweckt. In einer beeindruckend dargebotenen „Milonga del Angel“ von Astor Piazzolla regte das sonor klingende Baritonsaxophon das Tangogefühl an, das den Tangorhythmus langsam entwickelte und ein sehr emotionales Klanggebirge aus individualistischen Motiven und Melodien anregte. Eine grandiose Interpretation des Ensembles, das während des gemeinsamen Studiums in Amsterdam für eine internationale Karriere heranreifte.

Das „Petit quatuor“ des Jean Francaix begann mit einem markanten Marché, dem als Gegenstück eine melodische Cantilène folgte. Im dritten Satz, den Françaix als „komische Serenade“ beschrieb, trugen die vier Saxophone ein neckendes Spiel aus, mit witzigen Pieptönen und komischen Trillern. Dem Publikum – auch dem klassisch gestimmten – gefiel das humoristische Stück ebenso wie der „Dance Espagnole“ von Manuel de Falla, mit den Klischees der spanischen Volksmusik. Der Beifall fiel so überwältigend aus, dass die Zuhörer noch zwei Zugaben zu hören bekamen.

