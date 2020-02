vor 37 Min.

Das Winteratelier in Nördlingen bleibt (vorerst)

Plus Auf dem Binninger-Gelände arbeiten Rieser Künstler bis zum Schluss. So kam es zu der Verlängerung des Kunst-Projekts.

Von Peter Urban

Die Vernissage der Nördlinger Street-Art-Künstler Sebastian Wolf, Heiner Frank sowie ihres Kollegen „ABCDEF“ hat in ihrem temporären Winteratelier im ehemaligen Mölle-Gebäude stattgefunden. Trotz widrigster Wetterverhältnisse war die Resonanz überwältigend, wie Sebastian Wolf auf RN-Nachfrage bestätigt. Nicht nur die „üblichen Verdächtigen“, die man zu solchen Anlässen natürlich gerne begrüßt, waren da, sondern auch viele neue Gesichter. Lag es am Format, lag es an den Sponsoren, die ja auch eifrig die Werbetrommel gerührt hatten?

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen