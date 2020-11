11:50 Uhr

Das Wirtshaus Ganswirt in Appetshofen schließt die Türen

Plus Die Anfänge des Lokals in Appetshofen gehen bis auf das Jahr 1662 zurück. Was der frühere und aktuelle Bürgermeister Möttingens über die Wirtschaft sagen.

Im Möttinger Ortsteil Appetshofen ist eine langjährige Wirtshaustradition zu Ende gegangen. Ab sofort gibt es den „Ganswirt“ nicht mehr. Das Gasthaus war noch das letzte seiner Art im Ort. Dessen Anfänge gehen bis auf das Jahr 1662 zurück. Im Laufe der Jahrhunderte hatte das Gasthaus 14 Wirtsfamilien. Hans Trüdinger hatte 1957 die Wirtschaft mit dem dazugehörenden Bauernhof übernommen. 1965 heiratete er seine Frau Marianne. Fortan waren sie die Wirtsleute vom „Ganswirt“.

In all den Jahren war die „Goldene Gans“ – so der offizielle Name –ein beliebter Ort für private Feiern, Vereinsfeste, Versammlungen und Brauchtumsabende. Nicht selten wurde von den Einheimischen bis spät in die Nacht gekartelt.

Seiler überreichte dem Ehepaar Trüdinger eine Dankesurkunde

In einer kleinen Feier mit 20 Stammgästen wurde das Wirtsehepaar Trüdinger gebührend verabschiedet. Der stellvertretende Landrat und frühere Möttinger Bürgermeister Erwin Seiler dankte Marianne und Hans Trüdinger für ihr langjähriges Engagement. „Ihr habt sicherlich sehr viel Positives von der Gastwirtschaft in Eurem Leben zurückerhalten, vor allem die Freude, den Spaß, das große Vertrauen der Gäste und die gute Unterhaltung“, meinte Seiler. Man sei im „Goaswirt“ stets auf dem Laufenden geblieben, was im Dorf geschah und gesprochen wurde. „Eure Wirtschaft war für Euch Lebenserfüllung“, sagte Seiler, der eine Dankesurkunde überreichte.

Der amtierende Bürgermeister Timo Böllmann dankte ebenfalls dem Wirtsehepaar für die vielen Jahre, die sie ihr Gasthaus betrieben und dieses zu einem Treffpunkt für viele Menschen gemacht hätten. (RN)

