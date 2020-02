06:01 Uhr

Das Wörnitzbad bleibt „Natur pur“

Plus Bei der Baustellenführung in Oettingen erklärt der Stadtbaumeister, was neu ist, was so bleibt und wann das Bad fertig ist. Warum die Öffnungszeiten kein Thema sind.

Von Helga Egetenmeier

Ein Bad im Fluss ist schrankenlos schön, denn jeder kann einfach rein ins Wasser und schwimmen. So und doch anders ist es in Oettingen an der Wörnitz. Denn der Fluss mit seinem 132 Kilometer langen, mäandernden Lauf wird dort ab Mai wieder durch das frisch sanierte Freibad bereichert.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Am 16. Mai, dem bundesweiten Tag der Städtebauförderung, sei die offizielle Eröffnung, sagte Stadtbaumeister Klaus Obermeyer bei der zweiten Baustellenführung am Samstag. Das „offiziell“ betont er, denn er weiß, dass viele Oettinger sehnsüchtig darauf warten, dort wieder Schwimmen gehen zu können. Dora Güthner ist eine von ihnen. Als Rentnerin sei sie während der Badesaison jeden Tag außer sonntags um neun Uhr beim Schwimmen. Wenn es etwas kühler sei, ziehe man sich eben schneller wieder an und bleibe nicht so lang, meint sie. Bild: Helga Egetenmeier Für die Kleinen gibt es nach dem Umbau eine wichtige Erneuerung, erklärt Obermeyer. Das Kinderbecken wird während der Öffnungszeiten über die neue Luft-Wärmepumpe auf bis zu 25 Grad beheizt. Neu sind auch zwei Warmwasserduschen. Da deshalb mehr Abwasser anfällt, wurde eine Pumpenanlage eingebaut. Dafür wurden die Rohre im Spülbohrverfahren, einem grabenlosen Leitungsbau, über eine 230 Meter lange Strecke, die unter dem Mühlarm hindurch führt, verlegt. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Der gesteckte Zeitplan wird eingehalten Obermeyer, der von Bürgermeisterin Petra Wagner begleitet wurde, betonte, dass der gesteckte Zeitplan eingehalten werden konnte. Zwar mache das Hochwasser gerade manche Arbeiten – wie beispielsweise an der Treppe am Einstiegsbereich – unmöglich. Durch den milden Winter könne aber in allen anderen Gewerken gearbeitet werden. Das neue Eingangsgebäude konnte durch seine Holztafelbauweise – die Einzelteile werden vorgefertigt angeliefert – innerhalb von drei Tagen aufgebaut werden. Er verwies auch auf das eigens dafür entworfene Flachdach, das sich gut in die Landschaft einfüge. Das Gebäude selbst konnte nicht besichtigt werden, da der frisch gelegte Estrich gerade trocknet. Ab Mitte nächster Woche wird darin der Innenausbau fertiggestellt mit dem Einbau von Warmduschen, Umkleidekabinen, WCs, Behindertentoilette, Technikraum und Lager. Am Eingang, gegenüber der Kasse, gibt es zukünftig Schließfächer, ein Drehkreuz wird wegen des einfacheren Zugangs nicht angebracht, sagte Obermeyer auf Nachfrage. Damit die Besucher der Minigolfanlage die Toiletten auch nutzen können, werden diese von der Außenseite begehbar sein. Bild: Helga Egetenmeier Auch auf dem Freigelände stehen noch einige Arbeiten an. So wird das Eingangsgebäude mit ungestrichenen Holzlatten verkleidet, die sich im Laufe der Zeit durch die natürliche Verwitterung verändern, erläuterte der Stadtbaumeister. Der Vorplatz des Biergartens wird neu gestaltet werden und die Holzliegen, der Holzweg zur und über die Brücke, wie auch das Geländer, fehlen noch. Beleuchtung ist keine geplant, sodass das kleine Ökosystem mit den drei Liegewiesen an Mühlarm und Wörnitz nachts nicht gestört wird. Die Öffnungszeiten bleiben wie gehabt: Auch wenn die Gebäude geschlossen sind, ist das Wörnitzbad immer offen.

Themen folgen