12:28 Uhr

Das ändert sich am Nördlinger Bahnsteig

Der Stadtrat will zur Not beantragen, die alte gusseiserne Vordach-Konstruktion am Bahnhofsgebäude unter Denkmalschutz zu stellen, um sie zu retten.

Im Nördlinger Stadtrat werden die Umbaupläne vorgestellt. Der geplante Rückbau des Bahnsteigdachs sorgt im Gremium für Unverständnis - nicht nur, weil dabei die frisch sanierte Fassade in Mitleidenschaft gezogen wird.

Von Ronald Hummel

Die DB Station & Service AG hat beim Eisenbahn-Bundesamt eine sogenannte Plangenehmigung beantragt, um den Bahnsteig direkt am Nördlinger Bahnhofsgebäude sowie den Mittelbahnsteig umzugestalten und unter anderem barrierefrei auszubauen. Als Mitarbeiter des Bauamtes dem Stadtrat die Details des Vorhabens vortrugen, stießen sich die Räte am geplanten Rückbau des Bahnsteigdaches direkt am Empfangsgebäude, das durch zwei Wetterschutz-Kabinen ersetzt werden soll.

Etlichen Stadträten erschien die Reduzierung der Unterstell-Fläche nicht nachvollziehbar, zum anderen sahen sie die alte gusseiserne Konstruktion als Teil des historischen Bahnhofs-Ensembles und regten an, das Dach unter Denkmalschutz zu stellen. Auch, dass beim Abriss der in der Wand verankerten Dachkonstruktion die frisch renovierte Fassade in Mitleidenschaft gezogen werden soll, stieß auf Unverständnis. Letztendlich entschied der Rat, dem Planfeststellungsverfahren zuzustimmen, dabei aber auf die Probleme mit dem Bahnhofs-Vordach hinzuweisen. Neben dem unmittelbaren Erhalt steht auch eine spätere Wiederverwendung zur Diskussion.

Außer dem Dach-Rückbau ist im Zugangsbereich zwischen Bahnhof und erstem Bahnsteig an Gleis 4 vorgesehen, die Fläche mit Betonsteinpflaster zu befestigen und den Bahnsteig zu erhöhen, sodass er dann 76 statt wie bisher 24 Zentimeter über die Gleise aufragt, was den Einstieg in die Waggons erleichtert. Der Höhenunterschied wird durch zwei Treppen und eine barrierefreie Rampe ausgeglichen. Der Bahnsteig soll um 100 Meter auf 140 Meter verkürzt werden; eine Sicherungslänge von insgesamt 210 Meter zu einer später eventuell nötigen Verlängerung wird vorgehalten. Auch der Mittelbahnsteig soll um einen guten halben Meter erhöht und stark verkürzt werden, sprich von 390 auf 140 Meter. Der Zugang erfolgt über Aufzuganlagen und eine neu geplante 2,50 Meter breite Personenunterführung. Diese soll zwischen Parkhaus und Empfangsgebäude liegen und damit nahe an Auto-Parkplätzen, Fahradstellplätzen und Park- and Ride-Bereich. Die bisherige Unterführung wird abgebrochen und verfüllt.

Der Bau soll in verschiedenen Phasen verlaufen, sodass der Zugverkehr möglichst wenig gestört und nur bei unbedingt nötigen Sperrpausen unterbrochen wird. So soll zunächst der südliche Teil mit der neuen Unterführung in Angriff genommen werden; das bestehende Gleis und die alte Unterführung können dann ungehindert genutzt werden. Danach finden die übrigen genannten Arbeiten statt.

