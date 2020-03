18:42 Uhr

Das beschäftigt die Donau-Ries-Kliniken bezüglich Corona

Plus Haben die Coronavirus-Fälle im Ostalbkreis und die Belegung in den dortigen Krankenhäusern Auswirkungen im Landkreis Donau-Ries? Ein Interview mit dem Vorstandschef des Kommunalunternehmens, Jürgen Busse

Bei einem Faschingsumzug im nordrhein-westfälischen Heinsberg hat sich eine 43-Jährige aus dem Ostalbkreis mit dem Coronavirus infiziert. Sie ist in häuslicher Isolation, genau wie seit Mittwochabend zwei Krankenschwestern der Ellwanger Sankt-Anna-Virngrund-Klinik. Das hat das Landratsamt Ostalbkreis in einer Pressekonferenz mitgeteilt. In Ellwangen ist deshalb die Zahl der Intensivbetten von acht auf vier reduziert worden. Eine 38-jährige Schwester hatte Kontakt zu Kollegen, weshalb zwölf Beschäftigte ebenfalls nach Hause geschickt wurden und ihre Wohnungen nun nicht verlassen dürfen. Am Aalener Ostalb-Klinikum ist die Zahl der Intensivbetten dafür von zwölf auf 14 erweitert worden. Die Leitstelle ist informiert, Notfallpatienten könnten aber auch in andere umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Wir haben den Vorsitzenden der Krankenhäuser im Landkreis Donau-Ries gefragt, welche Folgen die Ereignisse im Ostalbkreis für das gemeinsame Kommunalunternehmen (gKU) haben könnte.

Herr Busse , haben die Corona-Fälle im Ostalbkreis überhaupt Auswirkungen auf unsere Krankenhäuser? Es kann sein, dass aus den Randbereichen im Ostalbkreis Notfallpatienten zu uns gefahren werden, weil die Leitstelle an die umliegende Krankenhäuser verteilt, wenn eines der anderen Krankenhäuser abgemeldet ist. Wir sind allerdings gerade in Nördlingen stark belegt, weil wir für die radiologische Praxis in Donauwörth einspringen. Aufnahmen werden derzeit in Nördlingen gemacht, Patienten bleiben deshalb unter anderem über Nacht im Stift. Gibt es einen bestätigten Coronavirus-Fall im Landkreis Donau-Ries ? Diese Auskunft gibt das Gesundheitsministerium. (Anmerkung der Redaktion: Bis zum Redaktionsschluss unserer Zeitung wurde kein Fall gemeldet.) Deutschlandweit soll es einen Engpass an Schutzmasken oder Schutzbrillen für Hausarzt- und Krankenhaus-Personal geben. Wie ist die Situation im gKU geregelt? Jürgen Busse Wir haben noch ausreichend Schutzmaßnahmen für die nächsten zwei bis drei Monate. Wenn der Bedarf exorbitant höher wird, könnte es enger werden. Wir haben auch bereits nachbestellt. Der Preis ist stark gestiegen. Ein Beispiel: Masken kosten in der Regel 50 Cent pro Stück, jetzt sind sie zehnmal so teuer. Wie viele Grippefälle hat es diesen Winter gegeben? Die konkreten Zahlen liegen mir noch nicht vor. Was ich sagen kann, ist, dass es schwerwiegende Fälle gab und aktuell gibt. Aber wir haben nicht diese Grippewelle wie in Nieder- und Oberbayern. Was wird auf das gKU bezüglich des Coronavirus ’ zukommen? Das lässt sich schwer sagen. Es ist davon auszugehen, dass wir ähnliche Szenarien wie in den Nachbarlandkreisen durchlaufen. Lesen Sie mehr zum Coronavirus in der Region: Wie das Coronavirus den Arbeitsalltag im Landkreis beeinträchtigt Aufgrund des Coronavirus': Gesundheitstage Donauries werden verschoben Professor aus Nördlingen: "Virus wird sich ausbreiten"

