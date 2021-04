Das christliche Wort von Pfarrer Philipp Beyhl zu Ostern

Plus In seinem christlichen Wort zu Karfreitag und Ostern schreibt Nördlingens evangelischer Pfarrer Philipp Beyhl, was der Hase und Jesus plötzlich gemeinsam haben und warum er ein Osterlachen für wichtig hält.

Die Karwoche stellt für Christen eine ausgesprochen wichtige Woche dar. Nördlingens evangelischer Pharrer Philipp Beyhl hat in seinem christlichen Wort aufgeschrieben, was der Hase und Jesus plötzlich gemeinsam haben und wie er zu seinem Osterlachen findet.

"Ich wünsche Ihnen in diesen Tagen, dass Sie vielen Osterhasen begegnen. Oder besser: dass Sie selbst einer werden.

Ein ungewöhnlicher Wunsch, heute, am Karfreitag, einem stillen, ernsten, traurigen Tag. Und doch ein Wunsch, der mich Ostern feiern lässt.

Vor 500 Jahren malte Andrea Mantegna den betenden Jesus im Garten von Gethsemane. Das Besondere seines Gemäldes: Er versteckte darin vier Hasen, die den Hügel im Garten Gethsemane hinauf hoppelten. Kein schlechter Scherz, sondern große Theologie.

Weil der Hase kurze Vorderbeine und lange Hinterläufe hat, ist er dazu in der Lage, bergauf schneller zu laufen als bergab. Auch auf der Flucht flieht er darum oft bergauf. Kein Mensch käme auf solch eine Idee. Doch der Hase flieht nach oben, auch wenn es schwerer und mühsamer scheint.

Im 2. Jahrhundert nach Christus deutet Physiologus diese Eigenheit so: „Wenn du in der Not oder in einer Krise bist, dann fliehe nicht bergab zu den Niedrigkeiten des Alltags, sondern bergauf zu Gott und suche bei ihm die Rettung.“

Das tut Jesus, wenn er betet: „Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist.“

Der Hase und Jesus. Plötzlich haben die beiden etwas gemeinsam. Die Flucht nach oben. Und ich nehme mir vor, ein Hasenfuß zu sein, wenn es dicke kommt. Mein Heil in der Flucht zu Gott zu suchen, nicht in dem Vertrauen auf meine eigene Stärke.

So will ich Ostern feiern. Mit allem, was dazu gehört: Halleluja, Osterlachen, Freude und natürlich auch dem Osterhasen."