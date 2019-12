vor 22 Min.

Das erfolgreichste Stück kehrt zurück

Schweindorf führt „Die hölzerne Jungfrau“ von 1987 wieder auf. Karten können telefonisch bestellt werden

Von Viktor Turad

In Schweindorf steht ein Jubiläum an: Gleich nach dem Jahreswechsel wird zum 40. Mal in Folge Theater gespielt. Aus diesem Anlass bringt der Kulturverein das erfolgreichste Stück der Schweindorfer Theatergeschichte wieder auf die Bühne: „Die hölzerne Jungfrau“. Sie hat im Jahr 1987 mehr als 1100 Zuschauer begeistert. Wie damals übernimmt auch jetzt wieder Horst Gröninger die Rolle des Michel. Auch Gröninger hat Anlass zu feiern: Er ist seit 40 Jahren als Darsteller dabei.

Zum Inhalt: Im Dorf herrscht Aufregung: Man will an einem Trachtenumzug teilnehmen, doch dafür sind erst einmal große Vorbereitungen zu treffen.

„Jungfrau“ stiftet Verwirrung im Dorf

Eine Näherin wird engagiert, die die Trachten anfertigen soll. Diese Schneidermeisterin hat eine seltsame „Jungfrau“ dabei, die allerlei Verwirrungen unter den Männern des Dorfes stiftet. Nur der Bürgermeister bewahrt den Überblick, bis er sein Herz an Luise verliert. Doch als er glaubt, Grund zur Eifersucht zu haben, gerät auch er ganz aus dem Häuschen. Und so wird es am Samstag, 4. Januar, und am Sonntag, 5. Januar, wieder turbulent zugehen auf der Bühne in der Carl-Bonhoeffer-Halle. (vitu)

Beide Theaterabende beginnen um 19.30 Uhr. Ab 18 Uhr ist die Halle bewirtet. Karten können unter der Telefonnummer 07326/7914 bei Familie Hager bestellt werden.