vor 20 Min.

Das ist beim Nördlinger Stadtmauerfest geboten

Zwei Umzüge, Gaukler, Feuershows und ein großer Zapfenstreich – eine Übersicht über die Höhepunkte.

Erst Ferien, dann Stadtmauerfest: Nur noch wenige Wochen dauert es, bis man in Nördlingen wieder Geschichte erleben kann, nur alle drei Jahre findet das Stadtmauerfest statt. Die Besucher können sich 2019 auf zahlreiche Höhepunkte freuen.

Freitag- und Samstagabend stehen unter dem Motto „Nächte des Liedes und des Lichts“. Auf fünf Bühnen spielen und musizieren verschiedene Gruppen im Altstadtbereich. „Entr’Act“ aus Frankreich tritt beispielsweise um 21 Uhr am Marktplatz auf. Feuershows von Domini Ignis, Fortes Homines Ognis, dem Feuergaukler Drakeley, oder dem Nanu-Traumtheater kann man ebenso bestaunen wie Gaukler Fabio, Willis den Gaukler und die „Spinnentöter“. Die Verbindung von Licht und Dunkelheit, zusammen mit mittelalterlicher Musik, Anmut und Schönheit sowie Grazie und Akrobatik werde die Zuschauer faszinieren, so eine Pressemitteilung.

Zu einem der Höhepunkte im Rahmen des dreitägigen Festes gehört der Auftakt. Am Freitag, 6. September, wird mit einem kurzen Einzug vom Spitalhof zur Hauptbühne auf dem Marktplatz das 13. „Historische Stadtmauerfest“ Nördlingen feierlich eröffnet. Der Brauchtumsumzug beginnt am Samstag, 7. September, um 14 Uhr. Annähernd 75 Gruppen, circa 40 Gespanne, teils mit Sechser-Pferdezügen, eine Vielzahl altertümlicher Traktoren und eine Vielfalt von Brauchtumsgruppen, Trachten und landwirtschaftlichen Geräte sind im Zug zu sehen.

Der Sonntag, 8. September, beginnt mit Gottesdiensten in Sankt Georg und Sankt Salvator, die viele Bürger in ihren historischen Gewändern besuchen. Danach steht der Festakt auf dem Programm, bevor um 13 Uhr der Festumzug mit mehr als 2500 Teilnehmern und annähernd 90 Gruppen startet. Da der Zug in den beengten Altstadtgassen nicht noch weiter ausgedehnt werden kann, sind organisatorische Höchstanforderungen an die Verantwortlichen gestellt. Beginnend von der erstmaligen urkundlichen Erwähnung 898 werden in diesem Zug mit vielen Bildern Begebenheiten, Geschichten und markante, die Stadt verändernde Ereignisse dargestellt. Abschluss und Höhepunkt des „Historischen Stadtmauerfestes“ ist der „Große Zapfenstreich“, der im Schein von Fackeln und zu Beginn der Dunkelheit am Marktplatz von der Knabenkapelle und Stadtkapelle gespielt wird. Der „Historische Bürgermeister“, der „Historische Rat der Stadt“, und viele weitere Mitwirkende zeigen auf der Bühne ein beeindruckendes Schauspiel. In einer Gebetsszene wird zum Abschluss Gott gedankt und mit Glockengeläut und Musik geht das 13. „Historische Stadtmauerfest“ Nördlingen am Sonntagabend zu Ende.

Nördlinger Innenstadt wird für den Fahrzeugverkehr gesperrt

Die Innenstadt ist ab Freitag, 6. September, ab 16 Uhr vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt. „Eine Stadt erlebt ihre Geschichte“ wird allein schon dadurch verdeutlicht, dass sich annähernd 3000 Nördlinger Bürger historisch kleiden und aktiv das Festgeschehen mitgestalten. Neben den Umzügen sind Musik und Unterhaltung an vielen Plätzen, Straßenzügen oder an Flächen im Stadtgraben eingebunden. Lagerleben, Speis und Trank wird an 30 verschiedenen Plätzen, Höfen und Flächen dargeboten. An den fünf Stadttoren werden ab Freitagabend die Stadtwachen aufziehen und ein Pflasterzoll erheben. Für den Besuch des Gesamtwochenendes gibt es Wochenend-Eintrittsbänder zum Preis von 15 Euro, für Jugendliche bis 16 Jahre zum Preis von sechs Euro. Einlassbänder kosten am Freitag sieben Euro für Erwachsene, drei Euro für Jugendliche, Samstag und Sonntag je acht Euro für Erwachsene bzw. vier Euro für Jugendliche. Kinder bis 1,30 Meter sind frei, so die Pressemitteilung. (pm)

