Das ist der Zeitplan für den Hallenbad-Neubau in Nördlingen

Plus Wie die Stadt Nördlingen einen Architekten für das Bauprojekt im Rieser Sportpark finden will.

Von Philipp Wehrmann

Die Stadt Nördlingen will mit einem Architektenwettbewerb die besten Entwürfe für das künftige Hallenbad im Rieser Sportpark finden. Nun hat der Bauausschuss des Stadtrates die Mitglieder des Preisgerichts bestimmt. Sie legen einen Text fest, mit dem der Wettbewerb ausgelobt wird.

Das Gericht setzt sich aus sieben Richtern zusammen – vier Fachleute und drei Sachpreisrichter, in diesem Fall Oberbürgermeister David Wittner, Zweite Bürgermeisterin Rita Ortler und Dritte Bürgermeisterin Gudrun Gebert-Löfflad. Die Experten sollten in dem Gremium die Mehrheit bilden, sagte Wittner in der Bauausschusssitzung am Dienstagabend.

Den vier Experten aus Bayern und Baden-Württemberg stehen zwei Stellvertreter zur Seite: Architekt Jürgen Eichelmann von der Stadt Nördlingen und ein Münchner Landschaftsarchitekt. Ebenfalls Teil des Gremiums, allerdings ohne Stimmrecht, sind die Fraktionsvorsitzenden. Sie können zudem Stellvertreter aus ihren Fraktionen benennen. Stellvertreter der drei Sachpreisrichter sind Hauptamtsleiter Peter Schiele, Kämmerer Bernhard Kugler und Stadtbaumeister Hans-Georg Sigel. Auch Berater vom Schwimmverein und ein Vertreter von Menschen mit Behinderung sollen beteiligt werden.

20 Architekten sollen Entwürfe für das Hallenbad in Nördlingen einreichen

Insgesamt will die Stadt bis zu 20 Architekten an dem Wettbewerb teilnehmen lassen. Gesetzt sind bereits fünf Bewerber, die zugesagt haben. Laut dem städtischen Architekten Eichelmann handelt es sich um bewährte und erfahrene Büros auf dem Gebiet der Schwimmbäder.

Die Preisrichter treffen sich erstmals am Montag, 28. September, in nichtöffentlicher Sitzung. Anfang November geben sie die Wettbewerbsunterlagen aus, bis Anfang März können Bewerber ihre Arbeiten und Modelle abgeben. Das Preisgericht wählt dann vier Entwürfe aus, über die die Stadt in einem eigenen Verfahren entscheidet. Bis Mai 2021 soll ein Büro den Zuschlag erhalten, bis Ende des Jahres dann eine Baugenehmigung vorliegen.

Der Baubeginn soll im Frühjahr 2022 erfolgen. „Der Zeitplan ist eng getaktet, weil wir bis Ende 2023 fertig sein müssen“, sagte Eichelmann. Grund dafür sind Richtlinien für Fördergelder, die in den Hallenbad-Neubau fließen. Die Architekten habe man über den engen Zeitplan informiert, betonte Eichelmann gegenüber dem Ausschuss.

