Das ist der neue Ortssprecher des Nördlinger Stadtteils Holheim

Plus Rudolf Weber wird künftig die Interessen Holheims vertreten. In einem Punkt sieht er bereits dringenden Bedarf.

Von Bernd Schied

Rudolf Weber ist neuer Ortssprecher in Holheim. Er wurde ihm Rahmen einer Bürgerversammlung im Stadtsaal Klösterle mit 64 von 68 gültigen Stimmen von den anwesenden Holheimer Bürgerinnen und Bürgern gewählt. Wegen Corona musste die Veranstaltung in Nördlingen stattfinden. Im örtlichen Gemeindezentrum hätten die Abstandsregeln nur schwer eingehalten werden können.

Weber folgt auf Dr. Josef Schormüller, der das Amt 24 Jahre innehatte. 18 Jahre gehörte der Tiermediziner dem Stadtrat an.

Rudolf Weber ist vom Beruf Maurermeister und im Holheimer Vereinsleben fest integriert. In der nächsten Stadtratssitzung wird Oberbürgermeister David Wittner ihn für sein neues Amt verpflichten.

Weber: Holheim braucht ein neues Baugebiet

Im Gespräch mit den Rieser Nachrichten sagte Weber, dass es in Holheim dringend eines neuen Baugebietes bedürfe. Einige junge Leute seien in den zurückliegenden Jahren weggezogen, weil sie keinen geeigneten Bauplatz gefunden hätten. „Wir benötigen kein großes Wohngebiet, aber wenigstens acht bis zehn Plätze“, meinte Weber. Zusammen mit der Nördlinger Stadtverwaltung wolle er die entsprechenden Möglichkeiten ausloten. Sanierungsbedürftig sei darüber hinaus die Ortsdurchfahrt. Nach Fertigstellung der Umgehungsstraße habe man die Hauptstraße von einer Kreisstraße zu einer Gemeindestraße heruntergestuft. Somit sei die Stadt für deren Unterhalt zuständig. Er hoffe, so Weber, dass auch dieses Thema in der neuen Wahlperiode angegangen werde.

Josef Schormüller sagte seinem Nachfolger Unterstützung zu. Der Holheimer Bürgerschaft dankte er für die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahrzehnten, die bisweilen auch kritisch gewesen sei, weil er es eben nicht allen habe recht machen können, räumte Schormüller ein.

Oberbürgermeister David Wittner wünschte dem neuen Ortssprecher ein erfolgreiches Wirken für seinen Stadtteil und eine gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung.

