Das ist der neue Richter am Nördlinger Amtsgericht

Nicolas Pfeil an seinem ersten Diensttag als neuer Strafrichter am Amtsgericht Nördlingen.

Plus In Nördlingen gibt es einen Richterwechsel. Katrin Wegele wird Staatsanwältin. Wer der neue Amtsträger ist.

Von Matthias Link

Nicolas Pfeil hat am Montag sein neues Richteramt am Amtsgericht Nördlingen angetreten. Er übernimmt das Aufgabengebiet von Richterin Katrin Wegele. Pfeil kommt von der Staatsanwaltschaft Augsburg, Katrin Wegele geht dorthin. Es ist ein nahtloser Wechsel. Richter Pfeil wird künftig für Strafsachen und Ordnungswidrigkeiten, insbesondere Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten, zuständig sein.

Der 31 Jahre alte gebürtige Augsburger war zuletzt etwas mehr als zwei Jahre bei der Staatsanwaltschaft Augsburg in verschiedenen Dezernaten tätig: Verkehrssachen, Ausländerstrafsachen (Asyldelikte), allgemeine Strafsachen und zuletzt Sexualstrafsachen und Jugendschutzsachen (Straftaten gegen Jugendliche).

Richteramt kein Neuland für Pfeil

Nach seinem Jurastudium in Augsburg hat Pfeil während seines Rechtsreferendariats auch Wahlstationen in großen Anwaltskanzleien in London und Augsburg absolviert. Bei der Justiz habe es ihm aber am besten gefallen, wie er sagt.

Das Richteramt ist kein Neuland für ihn. Vor seiner Zeit als Staatsanwalt arbeitete er bereits zwei Jahre als Richter am Landgericht München bei der Baukammer. Einer seiner größten Fälle sei damals der Bau der Allianz-Arena gewesen – ein Prozess, der sich über Jahre hingezogen habe, bei dem es um hohe Forderungen gegangen sei und bei dem viele Gutachten eingeholt worden seien. Ein Fall, an dem er als Staatsanwalt beteiligt war und der größeres mediales Interesse auf sich zog, war der Prozess gegen einen Polizisten, der zwischen 2015 und 2017 im Bobinger Freibad in den Umkleiden Filmaufnahmen von 130 nackten Frauen erstellt hatte. Er forderte damals acht Monate Freiheitsstrafe – verurteilt wurde der Täter zu sechs Monaten.

Das ist der Hintergrund des Personalwechsels am Nördlinger Amtsgericht

Seine neue Dienststelle, das Amtsgericht Nördlingen, kennt Nicolas Pfeil bereits von Verhandlungen, an denen er als Staatsanwalt beteiligt war. Pfeil wohnt in Augsburg und wird künftig wie auch andere Richter nach Nördlingen pendeln. In seiner Freizeit betätigt er sich gerne sportlich beim Fußball oder Volleyball und Skifahren.

Hintergrund des Personalwechsels ist, dass Richterin Katrin Wegele im Rahmen ihrer Laufbahn bei der Justiz bislang noch keine Station bei der Staatsanwaltschaft absolviert hat. Ein Wechsel von jungen Richtern zur Staatsanwaltschaft ist in Bayern jedoch vorgesehen. Als Katrin Wegele, die gebürtig aus Fünfstetten stammt, im August 2018 ihren Dienst in Nördlingen antrat, war sie mit 25 Jahren eine der jüngsten Richterinnen Bayerns. Zu ihrem Abschied von Nördlingen sagt sie, dass sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge gehe. „Es war hier ein schönes Arbeiten und ein schöner Kollegenkreis. Ich freue mich aber auch auf die neue Aufgabe und dass ich Strafsachen nun von der Seite der Anklage sehen lerne.“ Bei der Staatsanwaltschaft wird sie im Dezernat für allgemeine Strafsachen tätig sein, das heißt unter anderem für Körperverletzungen, Beleidigungen, Betrug und Diebstähle. Eine spätere Rückkehr als Richterin nach Nördlingen könnte sie sich gut vorstellen.

Dieter Hubel: "Pfeil mit offenen Armen empfangen"

Der Direktor des Amtsgerichts, Dieter Hubel, sagt zum Personalwechsel: „Mit Frau Wegele verlieren wir eine einsatzfreudige, äußerst kompetente und allseits geschätzte Richterin. Mir ist besonders aufgefallen, dass sie ihren Beruf immer mit Freude gemacht hat und dass sie in jeder Situation Ruhe und eine für ihr junges Alter bemerkenswerte Gelassenheit ausgestrahlt hat. Ich bedauere ihren Weggang. Es entspricht aber den Üblichkeiten in Bayern, dass junge Richter zur Staatsanwaltschaft wechseln müssen. Ich habe aber die Hoffnung auf ein Wiedersehen am Amtsgericht Nördlingen. Herr Pfeil ist am Amtsgericht Nördlingen bereits bekannt als kompetenter Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft in Strafsachen. Wir werden ihn natürlich mit offenen Armen empfangen.“

