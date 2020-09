vor 17 Min.

Das ist in der Glas-Ausstellung in Nördlingen geboten

Die Ausstellung „Glas – Durchblick“ des Kunstvereins Nördlingen wird in der Alten Schrann ein Nördlingen vorbereitet.

Der Kunstverein beendet die Corona-Pause mit einer sensationellen Glas-Ausstellung.

Von Peter Urban

Es wurde schwer gewerkelt im Saal der Alten Schranne in Nördlingen. Gleich zehn renommierte Glaskünstler, allesamt Mitglieder der Vereinigung „Glasheimat Bayern“, packen ihre fragilen Werke aus und platzieren sie in gebührendem Corona-Abstand überall im Raum.

Auch der Vorstand des veranstaltenden Kunstvereins Nördlingen um Ingrid Wörlen ist mit allen möglichen Vorkehrungen beschäftigt, die pandemiebedingten Vorgaben im Rahmen des ausgearbeiteten Hygienekonzepts zu realisieren. Zwischen all den Kisten und Leitern, Stellwänden und Kunstwerken, die noch installiert werden müssen, findet Ingrid Wörlen doch noch ein paar Minuten Zeit, um über die Ausstellung zu sprechen: „Wie wir alle wissen, lag vor allem die Kunst und Kultur überall auf Eis. Wir sind überglücklich, dass wir in Nördlingen endlich wieder mit einer Ausstellung weitermachen, ein Zeichen setzen können.“

Es gibt eine große Vielfalt an Kunst aus Glas

Nicht nur die aktuellen handwerklichen Vorbereitungen haben einen mehr als sportlichen Zeitrahmen, die gesamte Organisation selbst musste innerhalb von zehn Wochen realisiert werden. Für einen relativ kleinen Verein eine Herkulesaufgabe. „Aber wir haben mit den Künstlern, die wir auch mit Hilfe von Wolfgang Mussgnug gewinnen konnten, großes Glück gehabt. Sie sind mit Begeisterung bei der Sache und haben die gesamte Realisierung völlig unkompliziert begleitet“, sagt Ingrid Wörlen. Das, was zu diesem Zeitpunkt der Aufbauarbeiten schon zu sehen war, ist wirklich nur mit dem Wort sensationell zu beschreiben. Die unglaubliche Vielfalt, welche das Material Glas zu bieten hat, kann man sich als staunender Laie schlichtweg nicht vorstellen.

Vom Schmuck über wie Malerei gerahmte Objekte, über Florales, Tiermotive, Fantasie-Figuren zu installativen Arbeiten und Collagen-ähnlichen Gebilden aus verschiedenen Materialien, in diversen Techniken und faszinierenden Farben und Formen kann man alles sehen, was den Titel der Schau „Glas – Durchblick“ nur umso besser erklärt. Iris Haschek, Silvia Lobenhofer-Albrecht, Rainer Metzger, Wolfgang Mussgnug, Alkie Osterland, Hermann Ritterswürden, Olaf Schönherr, Axel T Schmidt, Christian Schmidt und Susanne Wolf eröffnen dem Betrachter eine Welt, die weit über das Thema „durchsichtiges hartes Material“ hinausführt.

Wann die Ausstellung zu sehen ist

Von heute, Samstag, 19. September, bis zum 11. Oktober 2020 wird die Ausstellung freitags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr zu sehen sein. Natürlich unter den leider schon gewohnten Corona-Regeln: so dürfen nur jeweils 40 Menschen (mit Mund-/Nasenschutz, versteht sich) gleichzeitig im Raum sein und es wird eine Art „Einbahn-Verkehr“ ausgeschildert sein. Doch alle pandemischen Einschränkungen lassen sich beim Gang durch die Schau sicher schnell vergessen. „Glas – Durchblick“ wird sicher allen Interessierten neue Einblicke und faszinierende Eindrücke bescheren.

Professor Wolfgang Mussgnug wird darüber hinaus am 23. September, 20 Uhr, und am 11. Oktober, 11 Uhr, Führungen anbieten. Dazu, und zu Gruppenführungen auch außerhalb der Öffnungszeiten, kann man sich telefonisch anmelden unter 09081/86786 oder per Mail unter kunstvereinnoerdlingen@web.de.

Das könnte Sie auch interessieren: