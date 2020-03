Das plant der wiedergewählte Wallersteiner Bürgermeister gegen das Coronavirus

Plus Joseph Mayer beginnt nach der Kommunalwahl 2020 seine vierte Amtszeit in Wallerstein. Noch am Wahlabend spricht er über Maßnahmen gegen das Coronavirus in der Marktgemeinde Wallerstein.

Elf Minuten nach Schließung der Wahllokale leuchtet ein orangegelber Balken auf, den ein Beamer an eine Wand im Wallersteiner Rathaus wirft. „96,8 Prozent“ steht darüber, das Wahlergebnis für Joseph Mayer, der seine vierte Periode als Bürgermeister antreten wird. „Das kann fast nicht sein“, sagt er und winkt ab. Er soll recht behalten: Die Zahl bezieht sich auf wenige erste Wahlbezirke, pendelt sich letztendlich bei 90,7 Prozent ein. An diesem Abend ist nicht zu spüren, dass noch vor wenigen Wochen die gesamte deutsche Medienlandschaft über Wallerstein berichtete.

Sener Sahin ist kaum ein Thema an diesem Abend. Er hatte sich nach CSU-internen Streitigkeiten als möglicher Bürgermeisterkandidat zurückgezogen, was für bundesweite Erregung sorgte. Ob und wie viele Wallersteiner seinen Namen auf den Stimmzettel geschrieben hatten, konnte man bei der VG Wallerstein am Abend noch nicht sagen.

Bürgermeister Mayer freut die Wahlbeteiligung in Wallerstein

Für Mayer, seines Zeichens PWG-Kreisvorsitzender und einziger Kandidat in Wallerstein, zählt nun eine andere Zahl: „Die Wahlbeteiligung ist entscheidend. Liegt sie bei 50 Prozent oder darunter, ist die Zustimmung nicht so aussagekräftig, wie ich es mir wünschen würde.“ Sie liegt am Ende bei 64,2 Prozent, und das sieht Mayer als echte Bestätigung im Amt und als Auftrag für die nächsten sechs Jahre. Das sie so erfreulich hoch ist, habe er den Ortsteilen zu verdanken, davon ist er überzeugt: „Dort wird erfahrungsgemäß besonders fleißig gewählt.“ Im Gasthaus zum Goldenen Löwen empfängt ihn eine Schar PWG-Freunde mit Applaus und beglückwünscht ihn.

Gut 20 Leute haben sich eingefunden, auf den üblichen Besuch von prominenten PWG-Vertretern und anderen Gratulanten hat man aufgrund von Corona bewusst verzichtet. Und so ist die Krise neben den ständigen Blicken auf die iPhones mit den Wahlergebnissen in anderen Kommunen auch in diesem Augenblick Hauptgesprächsthema.

Gefragt, wie Mayer der Corona-Krise entgegentreten wird, erklärt er, dass man am Montag beraten werde, wie man die Abläufe im Rathaus ungehindert aufrecht erhalten und gleichzeitig Ansteckungsrisiken vermeiden werde.

Die bevorstehenden Maßnahmen wie die weitere drastische Reduzierung von Menschenansammlungen und die Schließung von Schulen, Gaststätten und Geschäften in großem Umfang habe man in Wallerstein bereits gedanklich vorweggenommen. Nun setze man die behördlichen Anordnungen in voller Überzeugung um.

