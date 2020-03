vor 20 Min.

Das sagte AfD-Landeschefin Miazga in Nördlingen

Corinna Miazga besuchte Nördlingen. Ein Thema taucht an dem Abend immer wieder auf: die Tat von Hanau.

Von Philipp Wehrmann

Ein paar Demonstranten protestieren am Samstagabend im Nieselregen gegen den Starkbieranstich der Kreis-AfD. Stephan Protschka, AfD-Bundestagsabgeordneter, und Landratskandidat Ulrich Singer diskutieren mit ihnen. Im Stadtsaal Klösterle sitzen später rund 50 Menschen. Nach Reden der Kreistagskandidaten, Singers und einer Rede Protschkas folgt mit Verspätung die AfD-Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Corinna Miazga.

Sie spricht über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die geplante Erhöhung der Rundfunkabgabe kritisiert sie und fordert stattdessen einen Monatsbeitrag von einem Euro für „Tagesschau mit Fakten und Wetterbericht, und ansonsten heißt es abschalten“. Ihren Parteikollegen will sie im Kommunalwahlkampf „Mut zusprechen, Gesicht zu zeigen“, sagt sie. Im Kreis Donau-Ries stellt die AfD in keiner Kommune eine Liste, bei der Kreistags- und Landratswahl hingegen tritt sie an.

Bezüglich der Tat in Hanau sagt ein Gast, die Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen und Tino Chrupalla hätten sich „entschuldigend“ geäußert. Chrupalla hatte die Tat in einem offenen Brief als „rassistisches Verbrechen“ bezeichnet und die Frage aufgeworfen, warum es anderen Parteien gelinge, die AfD mit solchen Verbrechen in Verbindung zu bringen. Miazga sagte darauf: „Möchten Sie das Narrativ oder möchten Sie die Wahrheit, dann sollten wir vielleicht die Kamera ausstellen?“ Sekunden später fügt sie hinzu: „Oder haben wir Presse im Raum?“ Einige Hände deuten nach hinten. „Ah, dann können Sie es auch anlassen. Also: Narrativ.“

Miazga will nach der Wahl Kritik äußern

Die AfD habe ein Imageproblem. „Das haben wir zum Teil, zum Teil auch ein bisschen mitbefeuert.“ Sie spricht einen aktuellen Vorfall an. Auf der Facebook-Seite der AfD Augsburg erschien kurz nach der Tat in Hanau, bei der der Täter neun Menschen mit Migrationshintergrund und seine Mutter erschoss, kurzzeitig ein Post mit dem Text „Deutschland auf dem Weg zum Multikulti-Drecksloch“. Die Partei gehe so etwas nach, sagte sie. „Ich baue immer auf Einsichtsfähigkeit der Betroffenen.“ Chrupalla widerspricht sie: „Das ist nicht eine rassistische Tat gewesen von irgendeinem rassistischen Rechtsaußen. Der Mann hatte einen an der Waffel.“ Er habe zwar rassistische Ansichten vertreten, aber auch viele andere. Ende März wolle sie diese Kritik bei einem Treffen Bundesvorstand mit den Landesvorsitzenden äußern. Auch in Bayern will Miazga, die seit September 2019 den Landesverband leitet, Kritik anbringen: „Ich habe auch einige Sachen, die ich an diesem Landesverband zu bemängeln habe, und die werde ich nach der Kommunalwahl adressieren.“

